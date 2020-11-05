《異動股》阿里巴巴反彈逾３％，報告稱雙１１料為短期催化劑

《經濟通通訊社５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒０３％，報２８５﹒６元；

成交約２３８萬股，涉資６﹒７７億元。

銀河聯昌稱，螞蟻集團暫緩上市對阿里巴巴影響有限，中國消費信心的強勁復甦以及雙１１

購物節健康成長的網絡成交額，將是公司的短期催化劑；維持對公司的「增持」評級和３３８元

的目標價。

分析師Ｌｅｉ Ｙａｎｇ等在報告中指出，螞蟻集團線上支付業務不太會受到金融科技法規

變化的影響，同時測算阿里巴巴的核心商業業務佔到現有估值水平的８６％

現時，恆生指數報２５５００，升６１４點或升２﹒４７％，主板成交４３﹒２１億元。國

企指數報１０３８１，升２８２點或升２﹒８０％。

上證綜合指數報３３０５，升２８點或升０﹒８６％，成交３０﹒１４億元人民幣。 深

證成份指數報１３８０２，升１４２點或升１﹒０４％，成交５１﹒２３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２８５﹒６０元 升３﹒０３％

騰訊控股（００７００） ６１０﹒００元 升３﹒６５％

小米集團（０１８１０） ２４﹒７０元 升３﹒１３％

美團 （０３６９０） ３２９﹒８０元 升５﹒１０％

京東集團（０９６１８） ３５０﹒００元 升６﹒０６％

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（ｃａ）

