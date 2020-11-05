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即市新聞

05/11/2020 09:23

《異動股》阿里巴巴反彈逾３％，報告稱雙１１料為短期催化劑

　　《經濟通通訊社５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒０３％，報２８５﹒６元；
成交約２３８萬股，涉資６﹒７７億元。
　　銀河聯昌稱，螞蟻集團暫緩上市對阿里巴巴影響有限，中國消費信心的強勁復甦以及雙１１
購物節健康成長的網絡成交額，將是公司的短期催化劑；維持對公司的「增持」評級和３３８元
的目標價。
　　分析師Ｌｅｉ　Ｙａｎｇ等在報告中指出，螞蟻集團線上支付業務不太會受到金融科技法規
變化的影響，同時測算阿里巴巴的核心商業業務佔到現有估值水平的８６％
　　現時，恆生指數報２５５００，升６１４點或升２﹒４７％，主板成交４３﹒２１億元。國
企指數報１０３８１，升２８２點或升２﹒８０％。
　　上證綜合指數報３３０５，升２８點或升０﹒８６％，成交３０﹒１４億元人民幣。　　深
證成份指數報１３８０２，升１４２點或升１﹒０４％，成交５１﹒２３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２８５﹒６０元　　　升３﹒０３％
　　騰訊控股（００７００）　　６１０﹒００元　　　升３﹒６５％
　　小米集團（０１８１０）　　　２４﹒７０元　　　升３﹒１３％
　　美團　　（０３６９０）　　３２９﹒８０元　　　升５﹒１０％
　　京東集團（０９６１８）　　３５０﹒００元　　　升６﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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