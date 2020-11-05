《異動股》長和升幅擴至近９％，美銀料售歐電塔可升估值續予買入

《經濟通通訊社５日專訊》長和（００００１）現價升８﹒７６％，報５２﹒７５元；成交

約１７６２萬股，涉資９﹒１７億元。盤中高見５２﹒８５元創近四個月新高。

長和稱正與西班牙Ｃｅｌｌｎｅｘ處於後期商議階段，美銀發表報告，認為一旦交易落實，

有助提升估值。報告指出，雖然未知交易方式，但估計交易會在短期內完成，若長和確實以１０

０億歐羅出售歐洲無線電訊訊號塔權益，料估值折合超過１５元，變相推動每股資產淨值（ＮＡ

Ｖ）超過９％。

美銀估計，若出售不用作派特別息，相信長和會用作發展５Ｇ業務，由於長和估值吸引，重

申「買入」評級，目標價維持６１元。

現時，恆生指數報２５５３８，升６５２點或升２﹒６２％，主板成交１００９﹒５４億元

。國企指數報１０４００，升３００點或升２﹒９８％。

上證綜合指數報３３０８，升３１點或升０﹒９５％，成交１９４７﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１３８３４，升１７５點或升１﹒２８％，成交３３５１﹒２２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長和 （００００１） ５２﹒７５元 升８﹒７６％

電能實業 （００００６） ４０﹒２５元 升０﹒３７％

和記電訊香港（００２１５） １﹒１６元 無升跌

長江生命科技（００７７５） ０﹒８３元 升１﹒２２％

置富產業信託（００７７８） ６﹒５１元 升０﹒１５％



泓富產業信託（００８０８） ２﹒２６元 升０﹒４４％

長江基建集團（０１０３８） ３８﹒４０元 升１﹒３２％

長實集團 （０１１１３） ３８﹒００元 升２﹒１５％

ＴＯＭ集團 （０２３８３） １﹒００元 無升跌

港燈－ＳＳ （０２６３８） ７﹒８５元 跌０﹒６３％

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（ｃａ）

