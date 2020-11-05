《午市前瞻》外圍帶動港股走高破牛熊線，專家看好後市上試二萬六

《經濟通通訊社５日專訊》環球股市關注美國大選點票情況，目前拜登票數仍較特朗普高，

選情緊張下，美股期貨亞洲時段繼續攀升，帶動亞洲股市氣氛良好，港股高開６１４點後曾一度

升幅收窄，惟臨近中午收市再度攀升，盤中見２５６０７點逾兩個月高位，重磅股騰訊（００７

００）衝上６２０元關口，另外友邦（０１２９９）同樣造好，帶動大市氣氛；長和（００００

１）售歐洲電訊基建，作價百億歐元，消息帶動股急漲近９％，暫為最佳藍籌。最終恆指半日收

報２５５６２，升６７６點或升２﹒７２％，主板成交９６３﹒３０億元。國企指數報１０４０

５，升３０６點或升３﹒０３％。恆生科技指數報８１３３，升３７５點或升４﹒８３％，盤中

見８１４９點歷史新高。

內地股市繼續攀升，上證綜合指數報３３０６，升２８點或升０﹒８８％，成交１８５１﹒

６０億元人民幣。深證成份指數報１３８１８，升１５９點或升１﹒１７％，成交３１８７﹒９

０億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒１８％，報３４﹒２元，香港交易所（００３

８８）升２﹒１％，報３７９﹒４元；騰訊控股（００７００）升５﹒１％，報６１８﹒５元；

中國移動（００９４１）升３﹒１２％，報４９﹒５５元，友邦保險（０１２９９）升１﹒９１

％，報８０元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅９﹒５１％。



＊售歐洲基建長和系造好，人民幣急升內房熱炒＊



長和公布布，集團正處於與Ｃｅｌｌｎｅｘ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｓ﹒Ａ﹒後期商議階段，並

已就出售集團於其歐洲電訊基建資產之權益予Ｃｅｌｌｎｅｘ之主要商業條款達成重大協議，完

成交易之所得款項總額料約為１００億歐元。長和系股價造好，長和升８﹒７６％，報５２﹒７

５元；電能實業（００００６）升０﹒８７％，報４０﹒４５；長江基建（０１０３８）升１﹒

５８％，報３８﹒５元；長實集團（０１１１３）升２﹒２８％，報３８﹒０５元。

離岸人民幣（ＣＮＨ）隔夜急速回升，創下２０１５年８月人行完善人民幣中間價報價以來

的最大日內波動，當日最高價和最低價之差達到１５４３點。內房表現強勢，中海外（００６８

８）升１﹒８６％，報１９﹒６８元；華潤置地（０１１０９）升８﹒５８％，報３４﹒８元；

融創中國（０１９１８）升３﹒８％，報３１﹒４５元；碧桂園（０２００７）升４﹒５８％，

報１０﹒５元；中國恆大（０３３３３）升２﹒７７％，報１６﹒３元；

標普發表研究報告指，中國的新能源汽車行業未來十年將迎來更加蓬勃的發展，消息刺激汽

車股造好，吉利（００１７５）升６﹒７１％，報２１元；比亞迪股份（０１２１１）升１０﹒

１８％，報１８７﹒３元；華晨（０１１１４）升７﹒６１％，報７﹒４９元；長城汽車（０２

３３３）升０﹒５７％，報１４元；廣汽集團（０２２３８）升１﹒４３％，報８﹒４９元。



＊拜登或當選或刺激油股，科指股一同上揚＊



美國民主黨拜登曾表示美國石油業污染嚴重，宣稱他當選後將中止美國石化工業，改以再生

能源取代，隔晚油價上揚，本港油股同樣造好，中石化（００３８６）升０﹒３２％，報３﹒１

１元；中石油（００８５７）升０﹒８８％，報２﹒２８元；中海油（００８８３）升１﹒１％

，報７﹒３３元；聯合能源集團（００４６７）升２﹒９７％，報１﹒０４元；中海油服（０２

８８３）升２﹒７５％，報４﹒８５元。

美國科技股隔晚反彈，連帶本港科指股一同上揚，華虹半導體（０１３４７）升１１﹒２５

％，報３０﹒６５元；中興通訊（００７６３）升１１﹒０２％，報１９﹒３４元；比亞迪電子

（００２８５）升９﹒０１％，報３６﹒３元；金山軟件（０３８８８）升８﹒５６％，報４４

﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒１７％。京東集團（０９６１８）升７﹒

６４％，報３５５﹒２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１２﹒６９％。

花旗發表研究報告指，中國支持光伏玻璃產能擴張對光伏行業的可持續增長有利，維持對信

義光能（００９６８）的正面看法，光伏股繼續抽高，福萊特玻璃（０６８６５）升１０﹒６１

％，報２０﹒７５元；彩虹新能源（００４３８）升０﹒９７％，報１﹒０４元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅１﹒９６％。陽光能源（００７５７）漲２﹒８１％，報０﹒１８３元

，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒０２％。信義光能（００９６８）急升７﹒５２％

，報１３﹒４４元；保利協鑫能源（０３８００）升５﹒８％，報０﹒３６５元。



＊黃偉康：看好中概股表現向好至年底＊



外圍股市向好，港股今早裂口高開升破牛熊線（約２５４１８點）位置，安里主席兼行政總

裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股今早表現正面令人意外，他預料是由於拜登於大選中暫

時領先特朗普所致，因市場認為拜登獲勝將代表美國對華負面態度與影響有所減弱，帶動中概股

揚升利好Ａ、Ｈ兩市。惟他認為美市的不確定性將會持續至１２月，且會影響全球股市氣氛，因

為他指不論何人勝出，支持度亦是參半，代表內部分裂或有所加劇，美方需處理內政問題而暫無

餘力對付中國。他看好因中、港股向好將帶動大市短期會上揚２６０００點至２６５００點約七

月初高位，惟他提醒港股升至該水平時或會受美股波動，有急回的風險，投資者需要多加留意了

。

而他料由於華府將減弱對華打壓而看好Ａ場與中概股發展，建議可買入相關指數、基金或Ｅ

ＴＦ。他推薦ＸＬ二華夏滬深三（０７２７２），認為該股較穩陣，可現價買入坐貨至年底獲利

，止蝕位於７﹒２元位置。

同時對於熱炒阿里（０９９８８）與京東（０９６１８），他認為短期仍可炒作，亦看好雙

十一的消費力，惟留意當大市升至二萬六關時，或將迎來回吐風險。反而建議部署手機股，他認

為該板仍有上行空間，推薦丘鈦科技（０１４７８）與高偉電子（０１４１５）。丘鈦科技現表

現較落後，可現價買入上望２５０天線約１０﹒５元水平；而高偉電子除淨後偏軟，同可現價入

上望５元位置。（ｊｃ、ｕｌ）

