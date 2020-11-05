《美元走勢－羅明立》小心憲制問題引燃避險，美元或仍有反覆

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒４５ １０４﹒２２ １０４﹒３７

歐元╱美元 １﹒１７４４ １﹒１７１１ １﹒１７３７

英鎊╱美元 １﹒２９９５ １﹒２９４０ １﹒２９８１

美元╱瑞郎 ０﹒９１２６ ０﹒９１０７ ０﹒９１１５

美元╱港元 ７﹒７５５８ ７﹒７５３４ ７﹒７５４５

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《美元走勢》美國總統大選，民主黨候選人拜登領先尋求連任的特朗普，按媒體推算，拜登

最終極可能以輕微票數羸得選舉，不過特朗普勢必訴諸法院試圖改變結果，美國短期政局料未明

朗。國會方面，共和黨很大機會再度成為參議院最大黨，民主黨則料可以保持眾議院的控制權。

市場相信無論最終美國大選結果後，美國政府將會推出新的大規模紓困措施，以應對經濟下行的

壓力。

市場反應似乎不擔心選舉可能出現的憲制問題，風險胃納隨著選情逐漸「明朗」而上升，美

股及非美貨幣都造好，美匯指數反覆回落。拜登的大規模刺激經濟方案將導致財政負擔加重，美

元仍然以下行風險較大，但小心憲制問題重新引發避險，美元或仍有反覆。

歐元區受新冠肺炎影響，部分國家再度封城，估計未來政府需要進一步增加財政開支刺激經

濟，但由於歐盟的財政紀律較美國嚴謹，加上需要取得成員國共識，令歐元較美元強勢。大支持

位仍然是１﹒１６００，建議投資者於１﹒１６６０買入歐元，目標１﹒１７８０，以

１﹒１６００為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１６６０ １﹒１７８０ １﹒１６００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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