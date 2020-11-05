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即市新聞

05/11/2020 15:45

《美元走勢－羅明立》小心憲制問題引燃避險，美元或仍有反覆

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒４５　　　１０４﹒２２　　　１０４﹒３７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７４４　　　１﹒１７１１　　　１﹒１７３７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９９５　　　１﹒２９４０　　　１﹒２９８１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２６　　　０﹒９１０７　　　０﹒９１１５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５５８　　　７﹒７５３４　　　７﹒７５４５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統大選，民主黨候選人拜登領先尋求連任的特朗普，按媒體推算，拜登
最終極可能以輕微票數羸得選舉，不過特朗普勢必訴諸法院試圖改變結果，美國短期政局料未明
朗。國會方面，共和黨很大機會再度成為參議院最大黨，民主黨則料可以保持眾議院的控制權。
市場相信無論最終美國大選結果後，美國政府將會推出新的大規模紓困措施，以應對經濟下行的
壓力。
　　市場反應似乎不擔心選舉可能出現的憲制問題，風險胃納隨著選情逐漸「明朗」而上升，美
股及非美貨幣都造好，美匯指數反覆回落。拜登的大規模刺激經濟方案將導致財政負擔加重，美
元仍然以下行風險較大，但小心憲制問題重新引發避險，美元或仍有反覆。
　　歐元區受新冠肺炎影響，部分國家再度封城，估計未來政府需要進一步增加財政開支刺激經
濟，但由於歐盟的財政紀律較美國嚴謹，加上需要取得成員國共識，令歐元較美元強勢。大支持
位仍然是１﹒１６００，建議投資者於１﹒１６６０買入歐元，目標１﹒１７８０，以
１﹒１６００為止損。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１６６０　　　１﹒１７８０　　　１﹒１６００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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