  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2020 12:16

國泰：９８﹒５％機師及９１﹒６％機艙服務員已簽新合約

　　《經濟通通訊社５日專訊》國泰航空（００２９３）上月公布重組方案，除停運國泰港龍航
空、裁減５３００名香港員工，國泰亦要求留職機師、機艙服務員員工簽署新合約。國泰最新公
布，簽署新服務條件的期限已於昨晚（４日）屆滿，共有２６１３位機師及７３４６位機艙服務
員已接受新合約，相當於被要求同意新合約的９８﹒５％機師及９１﹒６％機艙服務員。
　　國泰指，非常感激已接受新合約的機組人員同事，新僱用條款具市場競爭力，使公司得以在
致力繼續營運及重建業務期間，能招納及保留優秀的機師及機艙服務員。就部分同事選擇不再受
聘於國泰，尊重他們的決定，亦會為他們提供優於勞工法例要求的離職方案，亦不會與公司的退
休金供款對沖，而離職同事亦可獲退還２０２０年參與自願性特別休假計劃的薪金。
　
＊明年續實施高管減薪，全部員工凍薪＊

　　因應需求縮減運力，國泰預計２０２１年上半年的客運運力仍會遠低於２０１９年的２５％
，而２０２１年全年的客運運力將會低於５０％，希望有足夠人手配合２０２１年的航班營運。
同時，會繼續推行現金保留措施，公司將於２０２１年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排
，並於明年上半年向非機組人員同事推出第三輪自願性特別休假計劃。所有員工於２０２１年將
不獲加薪，亦不會獲發２０２０年度的酌情年終獎金。

＊重組計劃令營運現金消耗每月減少約５億＊

　　　國泰又指，重組計劃令營運現金消耗每月減少約５億元，使每月消耗現金減至１０億至
１５億元，而早前公布之３９０億元資本重組計劃，使公司得以維持經營，又指非常感激港府及
股東對集團的支持。儘管目前的處境十分艱難，仍然對國泰於香港樞紐的地位，以及在大灣區及
以外地區擔當的重要角色充滿信心。（ｂｉ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS05/11/2020
【FOCUS】拜登近勝出侵侵勢難認賽果　藍紅裂痕愈深未來更難
開市Good Morning05/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：周末之前先食胡
中國故事05/11/2020
福布斯中國富豪400強財富按年增64%　馬雲連續三年居榜首
中國故事04/11/2020
《神州經脈》螞蟻上市急煞停　滬指冷靜三連升　美國大選擾動人幣
財經熱話04/11/2020
【螞蟻煞停】免投資者「蟻財兩失」　銀行券商紛減利息及手續費
財經熱話04/11/2020
【螞蟻煞停】加強監管金融科技　黃德几:需重新估值阿里騰訊勿追
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>