國泰：９８﹒５％機師及９１﹒６％機艙服務員已簽新合約

《經濟通通訊社５日專訊》國泰航空（００２９３）上月公布重組方案，除停運國泰港龍航

空、裁減５３００名香港員工，國泰亦要求留職機師、機艙服務員員工簽署新合約。國泰最新公

布，簽署新服務條件的期限已於昨晚（４日）屆滿，共有２６１３位機師及７３４６位機艙服務

員已接受新合約，相當於被要求同意新合約的９８﹒５％機師及９１﹒６％機艙服務員。

國泰指，非常感激已接受新合約的機組人員同事，新僱用條款具市場競爭力，使公司得以在

致力繼續營運及重建業務期間，能招納及保留優秀的機師及機艙服務員。就部分同事選擇不再受

聘於國泰，尊重他們的決定，亦會為他們提供優於勞工法例要求的離職方案，亦不會與公司的退

休金供款對沖，而離職同事亦可獲退還２０２０年參與自願性特別休假計劃的薪金。



＊明年續實施高管減薪，全部員工凍薪＊



因應需求縮減運力，國泰預計２０２１年上半年的客運運力仍會遠低於２０１９年的２５％

，而２０２１年全年的客運運力將會低於５０％，希望有足夠人手配合２０２１年的航班營運。

同時，會繼續推行現金保留措施，公司將於２０２１年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排

，並於明年上半年向非機組人員同事推出第三輪自願性特別休假計劃。所有員工於２０２１年將

不獲加薪，亦不會獲發２０２０年度的酌情年終獎金。



＊重組計劃令營運現金消耗每月減少約５億＊



國泰又指，重組計劃令營運現金消耗每月減少約５億元，使每月消耗現金減至１０億至

１５億元，而早前公布之３９０億元資本重組計劃，使公司得以維持經營，又指非常感激港府及

股東對集團的支持。儘管目前的處境十分艱難，仍然對國泰於香港樞紐的地位，以及在大灣區及

以外地區擔當的重要角色充滿信心。（ｂｉ）

