【美國大選】總商會梁兆基：美國對華政策未必因更換總統而大變

《經濟通通訊社５日專訊》香港總商會總裁梁兆基接受《商業電台》訪問時表示，無論是拜

登抑或特朗普當選美國總統，中美關係之大方向也不會有大改變，但拜登較重視國際關係及與盟

友合作，在推進中國政策方面較有章法及組織，結盟力量或較大，未來發展仍充滿不確定因素，

料對華政策未必因更換總統而有大改變。



＊中美關係不會重返和諧階段＊



他估計，若拜登當選，相信以往特朗普一些在國際貿易方面的橫蠻手段，出現機會減小，香

港在國際貿易上相對較易判斷政策環境，從而作出相應部署。他表示，總商會及會員均認為未來

中美關係不會重返以往相對和諧及暢順的階段，未來營商上需要顧及假若中美關係惡化需如何部

署投資。



＊若落敗方入稟，經濟刺激措施難望短期推出＊



他又提到金融市場對美國選情反應相對平靜及樂觀，若民主黨候選人拜登當選，金融市場已

預期發展，稍後變化要視乎選舉訴訟及拜登未來對中國及亞洲政策的言論而定，假如落敗一方入

稟法院，短時間將未必可以立刻推出經濟刺激措施，這些不確定因素亦會困擾金融市場，市場波

動性會較大。（ｃｌ）

