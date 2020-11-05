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05/11/2020 12:09

【美國大選】總商會梁兆基：美國對華政策未必因更換總統而大變

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港總商會總裁梁兆基接受《商業電台》訪問時表示，無論是拜
登抑或特朗普當選美國總統，中美關係之大方向也不會有大改變，但拜登較重視國際關係及與盟
友合作，在推進中國政策方面較有章法及組織，結盟力量或較大，未來發展仍充滿不確定因素，
料對華政策未必因更換總統而有大改變。

＊中美關係不會重返和諧階段＊

　　他估計，若拜登當選，相信以往特朗普一些在國際貿易方面的橫蠻手段，出現機會減小，香
港在國際貿易上相對較易判斷政策環境，從而作出相應部署。他表示，總商會及會員均認為未來
中美關係不會重返以往相對和諧及暢順的階段，未來營商上需要顧及假若中美關係惡化需如何部
署投資。

＊若落敗方入稟，經濟刺激措施難望短期推出＊

　　他又提到金融市場對美國選情反應相對平靜及樂觀，若民主黨候選人拜登當選，金融市場已
預期發展，稍後變化要視乎選舉訴訟及拜登未來對中國及亞洲政策的言論而定，假如落敗一方入
稟法院，短時間將未必可以立刻推出經濟刺激措施，這些不確定因素亦會困擾金融市場，市場波
動性會較大。（ｃｌ）

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