《再戰明天》儲局公布議息結果，美國公布非農業就業人口

《經濟通通訊社５日專訊》明晨（６日）聯儲局公布議息結果，明晚，美國公布非農業就業

人口變動。



＊澳洲央行公布貨幣政策聲明＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明。

明晚８：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁布羅德班特和拉姆斯登在對企業簡報中討論央行新經濟展望

。１０：１５ｐｍ，歐洲央行管委霍爾茨曼擔任一場小組討論主席。

１０：００ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆與副總裁斯肯布理在一場數字貨幣活動中致開幕

詞。



＊聯儲局公布議息結果＊



在數據方面，明晨（６日）３：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持於０％－

０﹒２５％。

明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１０月失業率，料維持於９％；就業人口變動料由３７﹒８

萬降至５﹒８。同時，美國公布１０月失業率料由７﹒９％降至７﹒７％；就業參與率料由

６４﹒４％升上６１﹒５％；平均時薪年率料由４﹒７％下滑至４﹒５％。美國１０月製造業就

業人口變動料由上升６﹒６萬放緩至上升５﹒５萬；非農業就業人口變動料由增長６６﹒１萬放

緩至增長５９萬。

１１：００ｐｍ，加拿大公布１９月Ｉｖｅｙ採購經理人指數（經季調）。同時，美國公布

９月批發庫存和批發貿易。



＊利記派業績＊



在本港，明日，華立大學集團（０１７５６）和利記（００６３７）公布業績。（ｈｏ）

