【ｉＢｏｎｄ】匯豐：認購額為２０１６年兩倍，宗數超越當年水平

《經濟通通訊社５日專訊》新一批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）今日已截止認購，匯豐發言

人表示，市場對新一批ｉＢｏｎｄ的認購反應非常踴躍，經匯豐申請認購ｉＢｏｎｄ的金額約為

２０１６年的兩倍，申請宗數亦超越２０１６年的水平。以認購金額計算，７５％的申請均經由

數碼渠道進行。（ｓｋ）

