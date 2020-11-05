《真知灼見－溫灼培》大選後的美元走向

《真知灼見》美元於周三（４日）亞洲市場出現了一段小插曲。事緣是在當時的美國大選點

票中，市場當時預期美國總統特朗普有望連任，所以美元匯價出現了突如其來的急攀升。或許大

家會問，這是否代表如特朗普勝出可有利美元走強呢？筆者認為這只純粹巧合。由於未選舉前，

一眾民調給予民主黨候選人拜登領先。不排除一些投機者早已在投資市場上作出拜登勝出的部署

。所以當拜登有機會落敗，隨即打亂了這些投機者的部署，驅使他們平倉轉持現金（即美元）。

相信正為此因，導致周三於亞洲早市，美元出現突如其來的上升原因。換言之，周三美元的彈升

，相信純粹是市場資金作重新部署引申出來的結果。



執筆時，美國大選仍未有最終的點票結果。筆者只想重申，不論誰勝出大選，基本上也不會

改變筆者長遠看淡美元的大方向。其實，於本欄筆者已多次解釋看淡美元的原因。在此容許筆者

再講一次。美元長遠被看淡，是因為美元的領導地位正受到自結構整合後的歐盟，其貨幣歐元所

帶來的挑戰。另外，市場也關注一旦電子化人民幣推出，也會對美元帶來挑戰。至於誰成為下任

美國總統基本上也改變不了這些外來的挑戰。至於長遠美元可有多大的下跌空間？重點還看美元

往後的領導地位被削情況有多嚴重。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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