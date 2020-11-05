《投資領域－譚家駿》日企現金充裕，疫後併購整合

《投資領域》日本市場過往一直都被環球投資者所忽視，主要是源於宏觀方面如人口老化、

經濟增長疲弱等因素，以及是認為日本市場周期性較高的誤解所致，但實際上，這是一個擁有眾

多可持續增長優質股的市場，而且當地市場的研究覆蓋嚴重不足，是一個可以爭取主動回報的吸

引市場。

目前，有超過４０％的日本上市公司並未有本地研究覆蓋，即使是獲得分析師覆蓋的公司，

程度亦遠沒有其他市場高。例如港股上市公司平均有５﹒１位分析師研究，日股卻只有２﹒２位

，對於由下而上的投資者而言，可謂是機遇處處。

此外，日本企業過往一直被批評持有大量現金，現時東證指數成分股中，有超過５０％的公

司是處於淨現金狀態，而標普５００指數及富時全股指數的比例則分別為１３％及１８％，但這

個做法或者終於迎來成果。

由於日本企業的資產負債表相當強勁，相信可以在疫情過後跑出。



＊日企資產負債表勝環球同業＊



我們認為，日本企業充裕的現金儲備，除了可以讓公司在疫後維持甚至增加股東回報之外，

更令公司可在吸引的估值進行併購，今後幾年，日本公司料可受惠於行業整合機會，同時相對備

受債務困擾的環球同業而言，可錄得更高的增長。

另一方面，盡管日本本身面對著人口老化的問題，日本的強勁消費品牌卻可以受惠於其他地

區，尤其是亞洲（佔全球逾６成人口）區內更佳的人口結構及持續崛起的中產階層，皆因「日本

製造」享譽各地，尤其是產品對創新、質素及細節的重視，令其特別受到消費者青睞。

日本消費品牌除了在國際市場上佔據重要地位之外，在國內市場的優勢自然不惶多讓，我們

認為純粹聚焦在日本本地消費的企業的投資機會甚至更多。

以電子商貿為例，電商目前在日本的滲透率只有７％，折扣商戶可望受惠於已經根值於日本

消費者的通縮觀念；與電商相關，線上支付的市場亦有龐大的發展空間，現時日本無現金支付的

滲透率為１８％，相對美國的４４％及南韓的９５％，仍有很大的距離。

而日本的軟件即服務（ＳａａＳ）市場雖然正在高速增長，惟滲透率仍然相當低，現時只有

１４％，遠低於美國的５０％。



＊ＥＲＰ發展前景龐大＊



另一個可留意的領域，則是企業資源規劃（ＥＲＰ）。

據早前一份政府的研究調查指出，日本有８０％的大型企業仍在運行使用過時、定製化的系

統，當中有７０％已經過於老舊，維護起上來成本亦相當高昂。因此，我們預料日本企業投放於

資訊科技的開支將會加速，相信可以利好ＥＲＰ尤其是當中的龍頭企業。

一家日本龍頭ＥＲＰ企業，除了受惠於行業因素外，自身的財務紀錄亦相當強勁，過去１５

年來盈利持續增長，２００８年金融海嘯亦未有改變這一趨勢，公司今年的經營利潤率更超過

５５％，為日本同業中利潤率最高的公司。

總結而言，「缺乏增長」是投資者對日本市場最大的誤解，實際上日本是一個擁有眾多優質

企業的市場，當中有不少各領先行業的領導者，日企的環球擴張布局、產品創新，獨特的業務模

式、強勁的管理團隊，以及對投資資本回報愈來愈大的重視，皆不容忽視。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

