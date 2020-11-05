《「香」講積金－香敏華》新冠疫情成ＥＳＧ投資催化劑

《「香」講積金》踏入２０２０年最後一個季度，新冠肺炎疫情未有平息跡象，歐美國家確

診數字再度上升。疫情之下，各行各業受創，航空及旅遊相關行業更是首當其衝。投資者對企業

或政府的「可持續性」甚表關注。環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）投資策略在今年頭九個月跑

贏大市，我們認為ＥＳＧ投資策略並非短線的炒作概念，而是愈來愈值得留意的可持續趨勢。



表：ＥＳＧ投資策略今年頭九個月跑贏大市



指數 今年頭九個月總回報（美元計）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＭＳＣＩ全球ＥＳＧ領導者指數 ２﹒６％

ＭＳＣＩ全球指數 ２﹒１％



標普５００ＥＳＧ指數 ７﹒８％

標普５００指數 ５﹒６％



ＭＳＣＩ歐洲ＥＳＧ領導者指數 －３﹒３％

ＭＳＣＩ歐洲指數 －８﹒５％



ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）ＥＳＧ指數 １２﹒６％

ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數 ３﹒１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：彭博通訊、永明資產管理



ＥＳＧ投資是指在作出投資決定的過程中，除了考慮財務因素外，亦同時納入ＥＳＧ的因素

。ＥＳＧ中的「Ｅ」是指環境，包含氣候變化、資源耗盡、廢物及污染等範疇；「Ｓ」是指社會

，包括工作環境、本地社區、健康與安全等；「Ｇ」則指企業管治，包括高管薪酬、賄賂與貪污

、董事會多元性及架構等。舉個簡單例子，在投資服裝企業時，除了企業的營運和盈利能力，基

金經理也會考慮工廠生產服裝時對環境（「Ｅ」）的影響。

過去幾年，ＥＳＧ投資發展迅速。根據全球可持續投資聯盟（Ｇｌｏｂａｌ

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ａｌｌｉａｎｃｅ，ＧＳＩＡ）研究歐洲、

美國、日本、加拿大、澳洲╱新西蘭五個地方ＥＳＧ投資的報告，２０１８年年初時，環球

ＥＳＧ投資資產規模達到３０﹒７萬億美元，較２０１６年的２２﹒９億美元上升３４％。新冠

肺炎疫情對全球經濟帶來巨大破壞，市場認為今次疫情將成為ＥＳＧ投資的催化劑，特別是疫情

令我們明白到災害帶來的影響可以非常嚴重，因此在投資策略中如何減輕這方面的風險變得非常

重要。而類似的風險其實一直存在於如全球二氧化碳排放量增加和氣候變化導致的災害等長期趨

勢中。



＊期待ＥＳＧ概念積金產品面世＊



我們預期ＥＳＧ投資資產規模將持續高速增長，ＥＳＧ投資策略將成為可持續的投資趨勢。

在香港，目前具有ＥＳＧ投資概念的強積金成分基金選擇不多。但大部分強積金受託人和投資經

理皆已把ＥＳＧ元素納入於整體投資考慮之中，強積金投資者實際上已參與ＥＳＧ投資趨勢。而

隨著ＥＳＧ投資發展愈趨蓬勃，未來將有更多具ＥＳＧ概念的強積金成分基金面世。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

