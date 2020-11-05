《宏觀理財－冼健岷》弱美元下的資產配置策略

《宏觀理財》美國經濟大幅反彈，第三季國內生產總值，以年率計按季增長３３﹒１％，好

過市場預期的３２％之餘，更創出有紀錄以來的季度升幅，這從第二季有統計以來最大季度跌幅

３１﹒４％中扭轉。惟其如此，隨著新冠疫情在當地仍未受控，新一輪刺激經濟的財政政策如箭

在弦，這將導致美國財政赤字及債務飆升。

事實上，根據美國財政部最新公布，截至今年９月的２０２０財政年度，財政赤字達到

３﹒１３萬億美元，相比去年同期的９，８４０億美元，大增２﹒１５萬億美元，相當於

２１８％；國會預算辦公室（ＣＢＯ）此前則預期，美國債務佔ＧＤＰ的比重，今年將達到

９８％，到２０２３年更達到１０７％，創下歷史新高，再加上聯儲局早於９月議息會議時已預

計，目前超低利率將維持至２０２３年，種種因素皆顯示，美元弱勢已成。



＊掃除不穩定因素，英鎊值得留意＊



在弱美元的大環境下，投資者不妨調整其資產配置，以捕捉財富增值的機會。首先，既然美

元轉弱，相對而言，其他貨幣便會呈強。不過，當中也有例外，例如歐元。因為歐洲與美國一樣

，仍然備受疫情困擾，近日更出現第二波大爆發，兩大經濟體德國與法國便已重啟封鎖措施；此

外，歐洲央行亦已暗示，將於下次（１２月）會議推出新一輪量寬措施，依此看來，歐元要上升

，阻力重重。

其實，歐洲也有值得留意的貨幣，就是英鎊。雖然英國疫情亦不受控，今日起需實施升級防

疫措施，全面封城，為期四周，然而，英鎊自２０１６年公投「脫歐」後一瀉如注，便一直處於

低位，兌歐元現價在１﹒１１水平，即使比起今年３月低位的１﹒０５２３回升不少，但以歐元

於２００２年１月發行以來英鎊兌歐元的平均價為１﹒２８５５來計算，也有１３﹒５％折讓。

假如英國在今年年底的脫歐過渡期結束前，能與歐盟達成一些初步協議，掃除了不穩定因素，英

鎊便有望回升。



＊新興市場，股債皆受惠＊



根據上述以抗疫成績及經濟表現論貨幣走勢的邏輯，另一隻值得期待的貨幣，非人民幣莫屬

。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新公布的《全球經濟展望》報告，就將今年中國經濟增長預測

，調高０﹒９個百分點，至１﹒９％，繼續是全球唯一有增長的主要經濟體，明年增長預測則不

變，達８﹒２％。

值得注意的是，離岸人民幣（ＣＮＨ）兌每美元自今年５月的全年高位７﹒１９６４，節節

上升，一舉突破「七算」後仍氣勢如虹，現已升穿６﹒７，升幅高達７﹒４％，短期內相信難以

再大升，尤其是人民銀行上周二（１０月２７日）宣布，將人民幣兌美元中間價報價模型中的「

逆周期因子」淡出使用。

其實，除了外幣，根據過往經驗，弱美元也會推升大宗商品價格，因此，投資者不妨留意石

油、黃金等的投資機會；另外，弱美元又會驅使資金回流擁有利差優勢的新興市場，無論股市，

抑或債市，都會受惠。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

