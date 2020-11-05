美大選後港股升８０９點收２５６９５破牛熊線，科指新高漲逾５％

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統大選結果漸趨明朗，目前拜登票數領先，選情緊湊下，

隔晚美股大幅反彈，帶動亞洲股市氣氛良好，港股裂口高開６１４點後曾一度升幅收窄，惟午後

再度衝上，重磅股騰訊（００７００）衝上６２０元關口，另外友邦（０１２９９）同樣造好，

帶動大市氣氛；長和（００００１）售歐洲電訊基建，作價百億歐元，消息帶動股急漲近９％，

另外潤地（０１１０９）飆近一成，收報３５﹒１５元為今日最佳藍籌，受惠人幣升值。最終港

股以全日高位收報２５６９５點，突破２５０天牛熊線（２５４１９點），升８０９點或升

３﹒２５％，創出逾兩個月高位，主板成交１７６６﹒７６億元上升２﹒２２％。國企指數報

１０４７８點，升３７９點或升３﹒７６％。恆生科技指數報８１８１點，升４２２點或升

５﹒４５％，創歷史新高。

內地股市續上揚，上證綜指報３３２０點，升４２點或升１﹒３０％。深證成指報

１３８９４點，升２３４點或升１﹒７２％。兩市全日成交近８５９８億元人幣急漲１７﹒８％

。

重磅股齊揚，匯控（００００５）升１﹒０４％，報３４﹒１５元，港交所（００３８８）

漲３﹒１２％，報３８３﹒２元；中移動（００９４１）揚３﹒９５％，報４９﹒９５元，建行

（００９３９）升２﹒４８％，報５﹒７８元；友邦（０１２９９）揚２﹒２９％，報８０﹒３

元，連升４日，累計升幅９﹒９２％。



＊科指新高，騰訊、美團、京東齊破頂＊



隔晚美國重磅科技股勁升，中概科技股升勢更為凌厲。恆生科指今日收報８１８１點創新高

，升４２２點或５﹒４５％。科技股同樣跑出，騰訊、美團（０３６９０）、京東

（０９６１８）齊創上市後新高，騰訊收升６﹒２％報６２５元；美團揚５﹒０４％，報

３２９﹒６元；京東飆９﹒３９％，報３６１元。阿里巴巴（０９９８８）也反彈５６﹒２８％

，報２９４﹒６元；隔晚金山雲大升逾１２％，連帶母企金山軟件（０３８８８）亦炒上，飆

９﹒１７％，報４４﹒６５元；昨日急升的金蝶（００２６８），今日再漲５﹒０３％，報

２４元；小米集團（０１８１０）升１﹒２５％，報２４﹒２５元；微盟集團（０２０１３）升

７﹒５３％，報１１﹒１４元。

美國總統候選人拜登曾經宣稱他當選後將中止美國石化工業，改以再生能源取代，隔晚油價

上揚。中石化（００３８６）升１﹒２９％，報３﹒１４元；中石油（００８５７）升

１﹒７７％，報２﹒３元；中海油（００８８３）升１﹒１％，報７﹒３３元；中海油田服務

（０２８８３）升２﹒３３％，報４﹒８３元；Ｆ三星原油期（０３１７５）升２﹒６１％，報

２﹒５９６元。



＊光伏股續熱炒，信義光能獲花旗看好＊



憧憬中國「十四五」規模，光伏風電股再度起動。花旗發表研究報告指，中國支持光伏玻璃

產能擴張對光伏行業的可持續增長有利，但直到２０２１年，對光伏玻璃供給的影響可能仍有限

，長期來看光伏玻璃將跌至合理水平，維持對信義光能（００９６８）的正面看法，股份今日揚

７﹒３６％，報１３﹒４２元；信義能源（０３８６８）升２﹒４３％，報３﹒７９元；福萊特

（０６８６５）勁彈１４﹒０７％，報２１﹒４元；保利協鑫（０３８００）飆４﹒３５％，報

０﹒３６元；協鑫新能源（００４５１）漲２﹒６５％，報０﹒１１６元；龍源電力

（００９１６）飆４﹒１３％，報５﹒５５元；金風科技（０２２０８）升４﹒７１％，報

１１﹒５６元。

市場憧憬一旦拜登入主白宮，可緩和中美關係，高科技股受捧，中芯國際（００９８１）升

７﹒４％，報２３﹒９５元；華虹半導體（０１３４７）飆１２﹒５２％，報３１元；上海復旦

（０１３８５）升３﹒６７％，報１２﹒４２元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升０﹒０６％，

報７８﹒１元；中興通訊（００７６３）更急升１８﹒８３％報２０﹒７元。



＊內地汽車銷量升，比亞迪炒高逾一成半＊



中汽協推算１０月汽車行業銷量預計完成２５４﹒４萬輛，同比增長１１﹒４％，以及市場

對新能源汽車產業發展規劃有所憧憬，汽車股造好，比亞迪（０１２１１）漢系列車型自今年７

月上市以來穩步攀升，１０月銷售數量已達７５４５輛，累計銷售數量１８３６２輛，股價全日

飆１６％，報１９７﹒２元。吉利汽車（００１７５）升８﹒７４％，報２１﹒４元，連升４日

，累計升幅３４﹒４２％。恆大汽車（００７０８）漲２﹒９％，報２３﹒０５元。

野村指物管板塊增長勢頭仍具韌力，２０２０至２０２２年複合年增長率料達３０％，發現

預測市盈增長率（ＰＥＧ）較低及盈利增長質素較高的大型舊物管公司更具吸引力。永升生活服

務（０１９９５）走上７﹒８２％，報１５﹒１６元，連升４日，累計升幅１３﹒６４％。雅生

活服務（０３３１９）漲５﹒４３％，報３５﹒９元。碧桂園服務（０６０９８）升１﹒９１％

，報５０﹒８元。佳兆業美好（０２１６８）揚５﹒６８％，報２３﹒２５元。新城悅服務

（０１７５５）飆８﹒６４％，報２０﹒７５元。

美國大選後，拜登領先，離岸人民幣（ＣＮＨ）隔夜急速回升，內房股受捧，除華潤置地急

升外，碧桂園（０２００７）報１０﹒９２元升８﹒７７％；中海外（００６８８）報

１９﹒９４元漲３﹒２１％。（ｃａ?ｐｌ）

