《缸邊麗評－熊麗萍》騰訊（７００）阿里（９９８８）部署策略

《缸邊麗評》如無意外，拜登將成為下任美國總統，市場並無理會特朗普可能（或已經）採

取的各項行動以保持其總統地位，環球股市全面上升，港股亦不例外；加上螞蟻

（０６６８８）暫緩上市的退款資金亦趁勢入市，帶動昨天（５日）港股成交達１７６０億元。

早前流入本港認購螞蟻新股的部分資金料泊港投資。



＊拜登勢主白宮，港股反應正面＊



現屆美國總統於明年１月才任期屆滿，若拜登取得２７０票入主白宮，美國在未來兩個月將

是「外弛內張」，既要應付特朗普透過法律或其他手段以達致連任。另一方面也要觀察在交接工

作上會否再有「小動作」，令美國內部政治社會環境仍混亂，對美股難免造成混亂；惟外交方面

暫出現空窗期，中美緊張關係暫可稍為喘息，加上美元料維持弱勢，對港股及區內股市屬正面。

另一方面，在拜登上場料亦會先行處理疫情及拖延已久的刺激經濟方案，特朗普在任對中國

企業採取的打壓行動暫維持膠著狀態，受美國打壓而重傷的中資科技板塊，股價表現亦最搶鏡，

包括晶片股、５Ｇ、電風設備等股份，但需留意這些股份升勢過急，有待調整；而資金暫見追入

落後的地產、內房及中資電信股等，惟筆者覺得值博率不高。



＊騰訊業績前後部署＊



騰訊（００７００）旗下微信早前被美國點名，限制在當地業務，加上螞蟻上市受阻，螞蟻

旗下支付業務受網絡小額貸款經營新規的影響，其估值料亦有所下調，而騰訊旗下微信支付的價

值料亦受拖低，騰訊及阿里巴巴（０９９８８）股價下跌是正常反應，但前者股價即日完成調整

並再創新高卻是意料之外。滬、深兩地北水對騰訊的忠誠度有增無減，持續淨買入，為股價添動

。騰訊下周四（１２日）公布第三季業績，旗下主打遊戲－－《王者榮耀》第三季繼續拉升整體

遊戲收入，加上廣告收益於第三季料進一步改善，大家看好其增長空間的雲業務的表現，及網絡

小數貸款新規對旗下公司的影響如何，反而對股價的影響較大，若在業績前股價再回試６００元

以下可分段吸納；否則，待業績後的調整買入機會。



＊阿里宜趁調整買入＊



阿里巴巴未能成功把螞蟻上市，股價下調是正常，但螞蟻捲土重來只是時間問題；雖然預計

在業務策略是需作調整，而小額貸款資本額亦需增加，再上市估值及集資規模料下調，但集團在

網絡零售及物流業務仍是主力，而雲計算的業務收入貢獻逐步增加。截至９月底第二季非公認會

計準則淨利潤４７０﹒８８億元，較去年同期增長４４％，較預期為佳，但期內年活躍消費者７

﹒５７億人，較預期為少，業績令股價調整又是買入機會。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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