《鍾之日記》拜登逆轉佔上風，隔岸關注魚缸揚

《鍾之日記》１１月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統選情激烈，拜登及特朗普當下沒能分勝負，而目前拜登得票反超前，令市場憧憬美

國重返全球化及多邊主義。中國外交部對此表示，希望美國下屆政府與中國相向而行，中美還有

許多需要合作的地方，「有分歧但我們要管控分歧」。

隔晚美股大幅反彈，帶動亞洲股市氣氛良好，港股裂口高開６１４點後曾一度升幅收窄，午

後再度衝上，重磅股拉漲，最終港股以全日高位收報２５６９５點，突破２５０天牛熊線，升

８０９點或３﹒２５％，主板成交１７６６﹒７６億元。



＊重返全球化？滬指回半個月高＊



拜登選情領先，回到大洋此岸，中國國家主席習近平昨晚（４日）重提中國將堅定不移全面

擴大開放，並預計未來十年累計商品進口額將超過２２萬億美元。

滬深股市今早高開，午後升幅擴大，滬綜指在接近最高位收市，全日漲１﹒３％，報

３３２０﹒１３點，創近半個月新高，連升４個交易日，科技股隨美股納指上升，深成指漲

１﹒７２％，創業板指升１﹒３６％。

人民銀行進行３００億元人民幣７天期逆回購，利率持平，但公開市場今日有１４００億元

人民幣逆回購及４０００億人民幣ＭＬＦ到期，全口徑計回籠５１００億元人幣。不過，人行透

露將於１６日對本月到期的總量６０００億元人幣ＭＬＦ作一次性續做，具體操作金額將根據市

場需求等情況確定。

外資全日通過陸股通淨流入１０９﹒９７億元人幣，創１０月１２日以來最高的流入規模，

且連續第四日錄淨流入。兩市全日成交８５９８億元人幣，按日急漲１７﹒８％。



＊中國科網股變成「登粉」，全日暴漲慶賀＊



市場憧憬民主黨執政後，美國對中國企業參與海外５Ｇ建設的打壓政策或放鬆，甚至重新審

視封殺華為政策，再加上美股納指隔晚急漲，尤其是中概股集體上升，帶動本港科技股走高，中

興通訊（００７６３）狂飆１８﹒８％，收報２０﹒７元，創兩個月新高；京東（０９６１８）

升９﹒４％，網易（０９９９９）漲７﹒３％，騰訊（００７００）升６﹒２％，美團

（０３６９０）升５％，報３２９﹒６元；此前受累螞蟻集團（０６６８８）上市失敗的阿里巴

巴（０９９８８），今日反彈６﹒３％。

但憧憬拜登上場後，中美關係趨向和緩，實屬過分樂觀。事實上，來自民主黨的前總統奧巴

馬，在其執政時期便已提出亞太再平衡戰略，並策劃了跨太平洋夥伴全面進展協定（ＴＰＰ），

意圖聯合所有盟友組成一個繞過世貿組織的貿易團體，杯葛中國，而至於華為問題，美國當局早

在奧巴馬政府時期便展開調查，兩黨對華為的態度是一致的，只不過可能在處事的方式方法有所

分別。有分析師認為，拜登班子的政策較特朗普班子更具預測性，中國企業可以更好地規避風險

。



＊央媽暫緩ＭＬＦ符預期，人幣急彈內房領漲＊



人行今日未有對到期的ＭＬＦ進行續做，而是一如此前數月的做法，在月中對當月到期的

ＭＬＦ作一次性續做。外電引述分析認為，人行緩後續做ＭＬＦ屬意料中事，同時隨著月初資金

面逐漸轉鬆，人行亦適時調整逆回購操作規模，中性政策基調未變，後續「逆回購＋ＭＬＦ」仍

會是流動性主要調節工具。分析亦指，隨著年底財政支出加大，而新債融資減少，銀行負債緊缺

局面料有緩解。

儘管今日全口徑收水達５１００億元人幣，但流動性仍趨寬鬆，上海銀行間同業拆放利率（

Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜至１個月的中短期限拆息繼續下跌。

另一方面，美國總統大選選情激烈令外匯市場大幅波動，離岸人民幣（ＣＮＨ）隔夜急速回

升，據彭博數據顯示，創下２０１５年８月中國央行完善人民幣中間價報價以來的最大日內波動

，當日最高價和最低價之差達到１５４３點。

即期匯價（ＣＮＹ）今早補漲高開７３８點子，日內雖有近３２０點子的波動，但收盤價終

與開盤價持平，收報６﹒６４００。

央媽今日雖無大動作，但市場料中性幣策基調仍延續，加上人民幣走強利好重資產類板塊，

內房股今日領市大漲。華潤置地（０１１０９）今早裂口高開後愈升愈有，全日飆９﹒７％，重

上３５元，收報３５﹒１５元，表現冠藍籌。碧桂園（０２００７）大漲８﹒８％，奧園

（０３８８３）抽升８﹒６％，融創中國（０１９１８）急彈７﹒６％，恆大（０３３３３）亦

揚３﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

