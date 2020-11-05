《投資心得－潘鐵珊》騰訊交易量增加，帶動商業支付收入增長

《投資心得》騰訊（００７００）截至今年６月３０日的半年業績，實現總收入達１１４８

﹒８億元人民幣，比去年同期增長２９﹒３％；而集團權益持有人應佔盈利則同比升３７﹒２％

至３３１﹒１億元人民幣，每股盈利有３﹒１８元人民幣，持續有理想表現。業務增長表現均衡

，其中金融科技及企業服務收入達到２９８﹒６億元人民幣，比去年同期升３０﹒５％；而增值

服務收入達到６５０億元人民幣，比去年同期增長３５﹒２％。此分部基於手遊增長及音樂、視

頻訂購增長關係，繼續呈現增長。



＊網絡遊戲業務重點提升研發實力＊



社交網絡收入增長主要由數字內容服務包括虎牙直播服務的貢獻、音樂服務會員數增長，以

及遊戲虛擬道具銷售收入增長所推動。除此之外，集團亦穩步發展廣告業務，加強移動廣告聯盟

的收入貢獻，以優化廣告主回報為重點。

網絡遊戲業務方面，重點提升內部研發實力，加強外部合作。歸功《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌ

ｅ》、《Ｃａｌｌ ｏｆ Ｄｕｔｙ Ｍｏｂｉｌｅ》等熱門手遊，去年第四季集團的海外遊戲

收入同比增長超過一倍，佔網絡遊戲收入的２３％。集團更積極投資於不同的遊戲工作室，旗下

有天美及光子工作室、Ｒｉｏｔ Ｇａｍｅｓ、Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ等，足以鞏固其在網絡遊戲

界的領導地位。



＊雲及企業服務成功擴大市場份額＊



雲及企業服務方面，今年疫情的爆發進一步體現了遠程辦公及遠程醫療服務的效用，亦令集

團作為新經濟股份進一步受惠。透過成功擴大市場份額，集團在互聯網服務、民生服務?工業和

旅遊等領域拓展業務，並連接消費者及企業進行數字化升級。相信企業在疫情帶來的新趨勢下，

因需要滿足遠程辦公及遠程互動需求等，將會更加多地使用雲服務，集團作為龍頭企業，相信其

增速持續高於市場。可考慮買入。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）





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