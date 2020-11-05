《財金樂道－陳樂怡》美大選塵埃未定，新經濟股或有回吐壓力

《財金樂道》近期環球股市持續波動，除因新冠肺炎疫情急速惡化外，市場亦憂慮美國選舉

結果可能延誤兼惹爭議，一度影響投資氣氛。除總統大選外，目前共和及民主黨的黨爭激烈，若

出現參眾兩院和總統不屬於同一政黨的結果，可預見未來美國政策仍將因黨爭而被拖慢，長遠亦

不利經濟及投資市場表現。



＊互聯網金融或面臨嚴監管＊



美國第３季經濟按季增長逾３３％，為有紀錄以來最大升幅，而且美企第３季業績表現亦未

如預期般差，根據ＦａｃｔＳｅｔ數據，已公布業績的標指成分股每股盈利較市場預期高近２０

％，雖然同比仍跌近１０％，但跌幅較預期溫和。惟目前美國疫情明顯升溫，加上當地科技股普

遍於年內的累積升幅顯著，投資者需留意潛在獲利回吐壓力。

港股方面，近期繼續於２４０００點至２５０００點之間上落。不過，港股不少板塊如物管

、醫藥、內房早前出現大幅調整，而且不少中大型新股跌穿招股價，反映市場資金趨向審慎。在

大選結果塵埃落定之前，大市仍面臨波動風險。另外，螞蟻集團（０６６８８）暫緩Ａ股於科創

版及Ｈ股的上市，亦為投資氣氛帶來一定負面影響。互聯網金融行業或面臨加強監管風險。另外

，１１月１３日為恆指季檢日，市場憧憬美團點評（０３６９０）是次染藍，但近期新經濟股的

累積升幅較大，或有獲利回吐壓力，投資者宜留意風險。



＊金價主要支持１８００美元＊



歐洲新冠肺炎疫情亦令人擔心，事實上，歐洲用了接近９個月的時間，其累計通報病例才升

至近５００萬宗，不過接下來只用了１個多月就累計升至近１０００萬宗。由於抗疫疲勞以及天

氣轉冷，相信是這輪疫情急速上升的主要原因。

目前法國、德國及英國等再實施較嚴謹的社交距離措施。市場普遍預計疫苗量產或需等待明

年中才可以實現。由於病毒在寒冷天氣特別活躍，再加上今次疫情反彈的經驗，可以預期歐洲未

來數月對於社交距離措施，將十分謹慎，經濟難免進一步放緩。

金價近期一度回落，並失守１００天平均線。根據中國黃金協會公布，內地首９個月黃金消

費量為５４８噸，同比跌２９％，但單看第３季則升２８﹒７％，隨著內地經濟回穩，料黃金消

費需求可持續回升，另外，內地的黃金投資需求增加，截至第三季止，黃金交易所買賣基金（Ｅ

ＴＦ）持倉量約６９﹒５噸，較年初增長５５％。由於新冠肺炎疫情反彈，歐美等國未來將推出

更多財政政策支持經濟，貨幣政策需要進一步寬鬆，以配合國債上升。金價長期利好的因素不變

，仍值得趁低吸納，主要支持１８００美元。



＊環保能源業續受惠國策＊



中國五中全會結束，亦為十四五定調，強調經濟發展，堅持創新的核心地位，強化國家戰略

科技力量，發展國內國際雙循環。不過，公告並未為未來５年提出經濟增速目標，反而較著重質

量效益。歷次五中全會後，Ａ股市場漲跌不一，一方面公報篇幅有限，特別是定量資料較少，市

場暫時不會急於消化相關訊息，此外亦反映出「五年規劃」是更加著眼於中長期的文件，對股市

短期影響有限。

環保能源行業繼續受惠政策扶持，國務院辦公廳發布關於印發新能源汽車產業發展規劃

（２０２１－２０３５年）的通知，訂出於２０２５年，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量

約２０％的目標，較２０１９年只佔約６％，明顯提升，同時亦會加快充換電基礎設施建設，以

支持新能源汽車更廣泛應用。

事實上，發展新能源汽車為環球大勢所趨，除了中國之外，歐盟及日本亦訂下了新能源汽車

新車佔比的目標，分別於２０３０年佔３５％及２０－３０％。個股方面，比亞迪（０１２１１

）最直接受惠於新能源汽車政策支持，但近期股價已累計顯著漲幅，投資者可待調整收集。投資

者另可留意Ｔｅｓｌａ零部件供應商敏實（００４２５）。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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