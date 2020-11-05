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05/11/2020 08:40

【進博會】習近平發表視頻演講：中國將堅定不移全面擴大開放

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》第三屆中國國際進口博覽會開幕式昨日
（４日）晚間在上海舉行，國家主席習近平以視頻方式發表主旨演講稱，中國將堅定不移全面擴
大開放，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場，為國際社會注入更多正能量。
　　習近平提出，一是建設開放新高地。中國要出台跨境服務貿易負面清單，在數字經濟、互聯
網等領域持續擴大開放，深入開展貿易和投資自由化便利化改革創新。
　　二是促進外貿創新發展。中國將推動跨境電商等新業態新模式加快發展，壓縮《中國禁止進
口限制進口技術目錄》，為技術要素跨境自由流動創造良好環境。
　　三是持續優化營商環境。中國將繼續完善公開透明的涉外法律體系，強化知識產權保護，維
護外資企業合法權益。
　　四是深化雙邊、多邊、區域合作。中國願同更多國家商簽高標準自由貿易協定，推動加快中
歐投資協定、中日韓等自由貿易協定談判進程，中國將積極參與貿易組織改革，積極參與聯合國
、二十國集團、亞太經合組織、金磚國家等機制合作，並同相關國家高質量共建「一帶一路」。

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