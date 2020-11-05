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即市新聞

05/11/2020 09:05

《思前想後－郭思治》港股料進一步尋月內新高，目標２５０天線

　　《思前想後》螞蟻集團（０６６８８）延期上市，由於事出突然，故對大市確帶來衝擊。惟
在傳統恆指成份股做好帶動下，大市之跌勢不但輕於預期，而且恆指更一度倒升至２５０９３點
。即相對本月低位暫為２日之２４２３２點計，大市在先低後高之形態主導下，月內之波幅已稍
往上擴闊至８６１點。但一個月之高低位是不會同時出現於三個交易日之內，故只要先低後高之
形態不變，大市該會進一步上尋月內新高，而暫時之上望目標該為９月１日之高位２５２５４點
及２５０天線（約２５４２３點）。如成交金額配合，此潮自９月２５日低位２３１２４點開始
之反彈，技術上可能會漸發展成一中期反彈。以一個中期反彈所運行的時間至少有六至八週計，
則整個升潮該可伸延至１１月下旬左近。此點頗符合本月大市該在稍後才出現高位之預期，惟首
要的條件是恆指必需續穩守於１００天線（約在２４７４８點左近）之上。

＊德視佳宜靜機會分注中線部署＊

　　德視佳（０１８４６）業務雖受疫症的影響，惟截至２０２０年９月３０日止三個月，集團
進行的眼科手術總數為６０１３宗，超過２０１９年同期進行的眼科手術總數４９０２宗，同比
增長約２２﹒７％，原因乃消費者對屈光性手術信心大增，導至對集團所有治療服務的需求增加
，情況該有利於未來之發展，業務方面，市場普遍預期集團在德國及丹麥的業務會保持增長，另
中國方面亦已開始呈大幅回升之勢，目前集團的業務覆蓋德國，丹麥及中國，並計劃進一步在上
述地區拓展，集團將在今年第四季，可望完成對德國兩家眼科診所的收購，以鞏固及擴大其在德
國的領導地位，另外，集團亦會抓緊有巨大發展潛力的中國市場，料集團未來的業務該可保持穩
健增長。
　　集團今年上半年的業務受疫情所累稍見放緩，業務收入為１﹒８９億港元，同比倒退８％，
經調整後之純利為１８２０萬港元，同比倒退３８％，由於來自德國及丹麥市場的收入基本保持
穩定，並帶動集團業務毛利率期內仍達４０％，同比僅減少３％，遠勝同業的同期表現，集團計
劃未來在成都，深圳，北京及上海等主要城市開設診療或諮詢中心，以擴張內地市場份額，股價
方面，自６月２日６﹒７０元開始之反覆回落，近日低位４﹒８３元止計，累積跌幅為１﹒８７
元或２８％，惟在大市氣氛薄弱下，表現仍稍帶反覆，故宜靜候適當時間才分注作中線部署。
《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
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