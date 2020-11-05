【大灣區】廣東：支持關鍵核心技術突破，推動數字經濟開放合作

《經濟通通訊社５日專訊》廣東省工業和信息化廳就《廣東省數字經濟促進條例》公開徵求

意見，意見提出，縣級以上人民政府及有關部門應當統籌推進人工智能、雲計算、區塊鏈等新技

術基礎設施建設，支持關鍵核心技術突破，推動新技術及其產品、服務和解決方案廣泛應用到各

領域。

意見提出，有關部門應當合理高效配置利用企業、高校、科研院所等創新資源，圍繞重點領

域關鍵環節實施科技研發攻關，突破關鍵核心技術，實現數字產業基礎高級化和產業鏈現代化，

提升數字經濟產業鏈、供應鏈的安全性和自主性。

同時，統籌運用省級專項資金支持數字經濟發展，鼓勵有條件的市、縣、區人民政府根據實

際情況，在本級財政預算中安排資金支持數字經濟發展，重點用於支持關鍵核心技術攻關、重大

創新平台和產業載體建設、應用示範和產業化發展等領域。

意見還指，縣級以上人民政府及有關部門應當根據實際情況重點推進建設新一代移動通信網

、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網等通信網絡基礎設施，人工智能、雲計算、區塊鏈等新技術

基礎設施，以及數據中心、智能計算中心等算力基礎設施。

在開放合作方面，應當推動數字經濟開放合作，積極參與「一帶一路」建設，加強同有關國

家和地區在數字貿易、電子商務等領域的交流合作，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙

循環相互促進的開放發展格局。（ａｃ）

