林鄭與國家民航局長會晤，深化大灣區內機場合作鞏固國際航空地位

《經濟通通訊社５日專訊》中國民用航空局在網上發新聞稿指，民航局局長馮正霖周三

（４日）在北京會見香港行政長官林鄭月娥一行，雙方就深化內地與香港民航的交流合作，鞏固

和發展香港國際航空樞紐地位，引領粵港澳大灣區世界級機場群建設深入交換意見。

馮正霖介紹了今年以來內地民航疫情防控和行業復甦情況，並表示民航局堅定支持香港特區

政府依法施政維護穩定，始終關心關注香港民航業發展，在疫情期間也採取了多種措施保持香港

航線客貨運輸穩定順暢。

下一步，民航局支持粵港澳大灣區內機場間深化互利共贏合作；支持香港打造輻射亞太及

「一帶一路」有影響力的航空專業培訓中心；願與有關部門一道創新方式，促進大灣區內扎實開

展客貨運多式聯運及跨境直升機業務，提供更加便捷高效的航空服務，以鞏固提升香港國際航空

樞紐地位，打造更具國際競爭力的世界級機場群，形成民航協同發展的新格局。

民航局的新聞稿引述林鄭月娥指，此次疫情令香港航空服務業大受打擊，但仍會努力深化與

內地的交流合作，致力於提升國際競爭力，為大灣區的客流和貨流帶來新發展機遇和動力。

（ａｃ）

