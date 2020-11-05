《輪證高清－孫明哲》轉倉跟未有持倉選輪會有分別嗎？

《輪證高清》科技股不斷創出新高，我們在早前幾篇文章都有提到轉倉策略，但主要集中討

論牛熊證的轉倉。近日收到投資者提問到認購證轉倉的操作，投資者早前已經買入認購證，隨著

股價的上升獲得帳面利潤，希望鎖定利潤同時又想保持槓桿繼續追蹤股價走勢，轉倉至價外證會

是一個合適的操作。沽出高面值的貼價或價內證，轉而利用部分資金買入低面值、高槓桿的價外

證，套出部分現金同時利用高槓桿產品追蹤股份走勢，亦可減低投入市場的注碼以控制整個投資

組合風險，是一舉多得的做法。轉倉跟未有持倉投資者選擇產品時會有差別嗎？答案是肯定的。



＊不同投資者面對不同風險＊



轉倉及未持倉投資者所面對的風險有所不同，所以在選擇產品時亦要因應相對風險選擇產品

。就轉倉投資者而言，他們可能會較著眼於注碼的控制，因為原來的認購證隨股價上升，投資者

在市場的注碼變大了，轉倉可以套現及控制注碼，並利用注碼來控制整體投資風險，因此要考慮

面值上差距，在套現跟風險之間作出平衡。假設投資者早前買入騰訊購２７０４２，行使價

６００﹒５元，現已變得貼價，周三收報０﹒２９元，實際槓桿約９﹒６倍，希望換至價外選擇

，可考慮較價外的騰訊購２６０７３，行使價７００﹒５元，１月到期，周三收報０﹒１１６元

，實際槓桿約１１﹒９倍，換馬至這產品可套出三分之二現金，用三分之一資金繼續追蹤正股，

此舉可利用較低金額作部署，一旦股價逆轉，最大損失就是這三分之一資金，其餘三分之二已經

袋袋平安。

而未有持倉的投資者需留意產品條款帶來的風險，因此我們一直都建議利用三部曲，從風險

出發，以行使價、到期日、街貨挑選中期輕微價低街貨證，再從這批合適市況產品中選擇較高槓

桿的。如看好騰訊可留意騰訊購２３９７９，行使價６５２﹒０１元，１月到期，周三收報

０﹒１７７元，實際槓桿約１０倍。



＊因應自身策略選擇合適產品＊



上述轉倉的投資者如轉移至騰訊購２３９７９，雖然條款合適，但套出的現金不多而且槓桿

沒有太大差別，就不太適合用作轉倉，反而較價外證較適合。未有持倉的投資者若留意騰訊購

２６０７３，則產品較價外條款不太合適，應該留意輕微價外的騰訊購２３９７９。市場上有不

同條款的產品供不同投資者作部署，事實上，從資金流向可見輕微價外及價外證都有資金注意，

可見不同投資者因應自身策略部署不同的產品。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

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