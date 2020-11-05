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05/11/2020 09:00

《法證攻防－林恩》港股通北水資金活躍

　　《法證攻防》第５９屆美國總統選舉於１１月３日舉行，個別州份點票進展在香港時間周三
（４日）開市期間陸續公布。恆指周三低開１５０點，全日表現反復，一時挑戰兩萬五關口，一
時又倒跌逾２００點。港股業績期，科網股阿里巴巴（０９９８８）將於明日（５日）放榜。重
磅藍籌股港交所（００３８８）及騰訊控股（００７００）將分別於下周三（１１日）及下周四
（１２日）公布季度業績。
　　重陽假期後港股通資金活躍，上周四（２９日）北水淨流入高達１１３﹒１４億元，是過去
半年以來最多。上周只有４個交易日，共錄得約３３４億元北水資金淨流入。本周一（２日）、
周二（３日）日均北水淨流入超過７０億元，當中最受北水歡迎的頭三位分別是騰訊，吉利
（００１７５）和美團（０３６９０）。
　　國務院辦公廳近日引發《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》，文中展望
到２０２５年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關
鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至１２﹒０千瓦時╱百
公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的２０％左右，高度自動駕駛汽車實現限定
區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。
　　規劃中表示要落實新能源汽車相關稅收優惠政策，優化分類交通管理及金融服務等措施。
２０２１年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租
、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低於８０％。另外，要完善基礎設施體系，加快充換電基
礎設施建設，提升充電基礎設施服務水平。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
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