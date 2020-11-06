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即市新聞

06/11/2020 16:24

《陸言堂－陳永陸》鈷價看漲有利洛鉬；內銀受惠規範貸款

　　《陸言堂》美國總統大選出現混亂，雖然是市場早已預期的情況，可是現在涉及訴訟的州分
，多達５個，而且有機會在未來繼續增加，理論上會利淡全球股市的表現，又或者至少美股應該
受壓，因為參考２０００年美國總統大選時出現爭拗，美股在大選後１０個交易日，亦下跌了超
過５％，所以美股現在不跌反升，而且道指在大選日後升超過８００點，其實有點不尋常。
　
　　而且不尋常的地方是各市場都有不正常的地方，好像美股升的同時，債息同時向上，而美元
下跌、金價大幅造好，同時油價亦有一定壓力，可見金融市場不是不對美國的現狀，不感憂慮，
所以才會拋售美債及美元，同時增持黃金，可是在這個背景下，美股卻大升，背後的理據的確令
不少人摸不著頭腦。
　
　　同樣，當大家覺得美國的亂局，會令美國政壇無閒去理會中國，令中國有喘息的空間，這的
確令人民幣大幅上升，可是今日（６日）Ａ股的壓力，又遠超市場預期，其中創業板的壓力極大
，市場又應該如何解讀？
　
　　或者，現在的亂局，會令各指數變得波動，但同時既然金價再度攀升，同時一些稀有金屬顯
著造好，那麼留意相關股份，似乎是一個不錯的選擇，當然黃金股理論上是一個不錯的選擇，可
是今日的金礦股以致中國白銀（００８１５）升幅都相當顯著，所以更值得留意的可能是洛陽鉬
業（０３９９３），因為當大家開始留意內地的電動車市場，同時刺激贛鋒鋰業（０１７７２）
之股價不斷創出新高的時候，其實大家忽略了，鈷亦是電池組件中一個很重要的原料，只是由於
之前的供應過剩，令鈷價持續下跌，不過近日已經由低位顯著反彈超過１０％，隨著各國尤其是
內地加快電動車的發展，以及手機又再出現新的換機潮，相信鈷價將會大幅回升，並對作為全球
第二大鈷礦商的洛鉬有利。
　
　　另外，螞蟻集團未能成功上市，在大家不斷找尋原因之際，其實有沒有想過，內銀股可能會
因而受惠，因為代表內地希望繼續將貸款甚至虛擬交易進一步規範，所以招銀（０３９６８）創
５２周新高，亦屬正常。不過，再進一步的是如果內地真的希望金融市場可以繼續有秩序發展，
那麼內險及內地券商股，其實亦應該可以受惠，而且相對內銀股落後，其實亦可以多加留意。
《獨立股評人　陳永陸》
　
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