《豪匯有期－陳健豪》澳洲負面消息短線難大升，惟中線趁低吸

《豪匯有期》執筆時美國總統大選點票正進行得如火如荼，不談大選就太離地，不同媒體的

網站即時結果都有不同，據多個美國傳媒推算，特朗普所得的選舉人票暫時仍落後拜登。但最近

消息為競逐連任的美國總統特朗普在白宮發表演說並聲稱已經勝出，準備好好慶祝。由於這場選

舉未有如預期的一面倒，除誰當上總統外，市場亦觀望民主黨能否勝出並控制參眾兩院，亦甚為

關注大選會否引發司法覆核，從而影響未來在加稅以及新一輪刺激經濟方案的規模，可謂牽一髮

而動全身。



不過對美元整體走勢上不致出現根本性改變，例如不論誰勝選，待一切塵埃落定後，仍將有

新一輪刺激經濟方案的推出，變數在於規模的大少；而在疫情未受控下，美國第四季銷售旺季下

的消費意欲亦無可避免受到打擊，即第四季ＧＤＰ難有第三季亮麗表現，這對財赤佔ＧＤＰ持續

擴大並無懸念，美元長線捱沽的看法沒有改變。當然短線一眾外幣繼續減息，例如澳洲央行就如

預期將息口由０﹒２５％減至０﹒１％，並擴大１０００億澳元的量化寬鬆規模，以購買５年或

以上的債券，令澳洲息率已比美國息口低，短期削弱澳元的吸引力，令澳元兌美元在０﹒７０－

０﹒７４的整固區間中未有力向上，難免令市場擔心０﹒７０００關口會久守必失。加上近日中

澳關係轉差，例如近日中國已下令買家停止採購至少七個類別的澳洲商品包括煤炭、大麥、食糖

、銅礦石等，是目前為止最廣泛的報復行動，令市場擔心中國作為澳洲最重要的貿易夥伴，會拖

累澳洲經濟復甦。中澳關係自２０１８年起在華為參與５Ｇ網絡後、今年則指疫情源頭來自中國

，令雙方關係極度緊張，早前已禁止從澳洲入口牛肉及龍蝦等，並對大麥加收８０％關稅。



澳元兌美元匯價自３月跌至０﹒５５０７的１８年低位後出現急速反彈，自７月份起就在

０﹒７０００－０﹒７４００之間高位整固，要留意雖然中線看淡美元走勢未變，不過短線在投

資氣氛轉壞、澳洲息差優勢消失、經濟受中國制裁拖累下亦難以大升條件，因此仍建議維持低吸

策略，不能高追。早前我曾建議０﹒７０００－０﹒７０５０之間可以吸納，但短線投資氣氛轉

差下，且看能否守穩０﹒７０００，或繼續在０﹒７０００－０﹒７２５０之間整固，不過一旦

跌穿０﹒６９９０或短線需要先行止蝕離場。至於中線若跌穿０﹒７０００，下方３個關鍵支持

位分別在於０﹒６６８０、０﹒６７８０及０﹒６８２０，在此區間內中線吸納仍是吸引水平。

《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》



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