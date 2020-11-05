《日入而息》國泰逾九成機師及機艙服務員簽新約，港股升８０９點



《今天重點》﹡拜登料於密歇根及威斯康星獲勝，獲２６４張選舉人票；民主黨奪參議院控

制權機會微，其眾議院優勢收窄；中國外交部冀美大選平穩舉行，中美有分

歧但要管控

﹡國泰（００２９３）９８﹒５％機師及９１﹒６％機艙服務員已簽新合約；

國泰工會表示員工逼於無奈簽新合約，已與國泰機師工會簽署協議

﹡期交所擬本月２３日推出以恆生科技指數為基礎的期貨合約；恆指公司歡迎

港交所計劃推出恆生科技指數期貨及期權

﹡李寧旗下私募基金入主英國鞋履品牌Ｃｌａｒｋｓ，涉資１億英鎊

﹡林鄭月娥今日料與中證監衛健委等官員會晤；林鄭與國家民航局長會晤，深

化大灣區內機場合作鞏固國際航空地位

﹡福布斯中國富豪４００強財富按年增６４％，馬雲連續三年居榜首



《即日市況》﹡美大選後港股升８０９點收２５６９５破牛熊線，科指新高漲逾５％



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒３％半個月高，美選情逆轉外資湧入百億



《美元匯價》﹡小心憲制問題引燃避險，美元或仍有反覆；歐元最新報１﹒１８０５╱１０

，日圓最新報１０４﹒０９╱１２



《公司業績》﹡華僑銀行第三季純利按年跌１２％至１０﹒２８億新加坡元

﹡第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ首三季純利升２３％至１９７

億披索

﹡好孩子國際（０１０８６）首九個月收入按年跌７﹒７％



《公司資訊》﹡阿里（０９９８８）天貓雙１１美妝產品ＧＭＶ首小時按年升逾１﹒５倍

﹡ＣＳＬ發售小米Ｍｉ １０Ｔ系列手機，月費低至１９８元

﹡小米（０１８１０）雷軍稱明年擴招５０００名工程師，涉及相機、６Ｇ等

領域

﹡中生製藥（０１１７７）消化系統藥獲國家藥監局通過一致性評價

﹡中科生物（０１２３７）更換核數師

﹡中國物流資產（０１５８９）就２０２１年到期的未償還優先票據提出交換

要約

﹡金斯瑞生物科技（０１５４８）附屬將公布新型骨髓瘤靶向療法療效

﹡金禧國際（０００９１）與英發能源與中能萬祺訂立工程技術服務合同

﹡恆指公司歡迎港交所計劃推出恆生科技指數期貨及期權

﹡恆隆（００１０１）旗下商場推聖誕消費優惠，送６０萬免找數簽帳額及百

萬獎品

﹡重慶長安（０１２９２）簽訂多項框架協議，維持經營穩定性

﹡香港資源（０２８８２）與金條租賃詐騙案完全無關，準備協助警方調查

﹡國泰（００２９３）９８﹒５％機師及９１﹒６％機艙服務員已簽新合約；

國泰工會表示員工逼於無奈簽新合約，已與國泰機師工會簽署協議

﹡中銀香港（０２３８８）ｉＢｏｎｄ認購突破２０１２年最高水平

﹡雷蛇（０１３３７）旗下兩間公司之協議修訂及年度上限增加

﹡龍光集團（０３３８０）１０月份合約銷售額１３５億元人民幣，按年增長

９３％

﹡寶沙發展（０１０６９）清盤呈請聆訊押後至１２月２日

﹡恆地（０００１２）尖沙咀住宅新盤提供１７２伙，最快於月內推售

﹡陽光１００中國（０２６０８）１０月合同銷售額升１４８％至１６﹒１３

億元人民幣

﹡嘉宏教育（０１９３５）截至１０月底止新招生人數按年增１９％

﹡三和建築（０３８２２）獲觀塘商業樓宇項目地基建築工程合約

﹡太古附屬太古海洋分拆Ｃａｄｅｌｅｒ到挪威上市，料第四季掛牌

﹡盛源控股（００８５１）已向聯交所上市覆核委員會覆核除牌決定

﹡建鵬控股（０１７２２）擬就發展亞太區物業開發及管理業務訂諒解備忘錄

﹡中國海外宏洋（０００８１）１０月合約銷售額７９﹒６８億元人民幣，按

年增５９％



《國企紅籌》﹡中國中鐵（００３９０）執董章獻因年齡原因辭去職位

﹡蒙牛（０２３１９）在上海成立供應鏈科技公司，註冊資本５０００萬元人

民幣

﹡中海外（００６８８）１０月合約物業銷售按年升２１％至２８９億元人幣

﹡上海實業控股（００３６３）附屬公司與上海醫藥股份訂立項目管理服務協

議



《神州民企》﹡京信通信（０２３４２）為中移動國際數據中心提供智能門禁系統解決方案

﹡賽晶電力電子（００５８０）股份簡稱將更改為「賽晶科技」，下周二起生

效

﹡融創中國（０１９１８）１０月銷售７０４億元人民幣，按年增９﹒３％



《中國要聞》﹡福布斯中國富豪４００強財富按年增６４％，馬雲連續三年居榜首

﹡字節跳動殺入網文市場，戰略入股掌閱科技展合作；字節跳動擴張加速，計

劃年底前在國內招聘１萬名員工

﹡中電信夥三星發布全新５Ｇ折疊屏手機，售近２萬元人民幣

﹡浙江規範商品房委托銷售行為，禁止宣傳「售後包租」

﹡比亞迪電子王念強稱將用智能製造賦能小米全生態鏈

﹡昆明發放新能源車消費券，最高可抵扣備案價４０％

﹡冠脈支架集中招標採購結束，中選產品均價約７００元

﹡能源局副局長劉寶華遭免職，上月毫無先兆被調查

﹡國壽、太保成首批險企接入上海自貿區分帳核算單元

﹡中汽協表示料１０月汽車銷量環比跌０﹒８％同比增１１％

﹡中物聯表示１０月快遞物流指數環比回升０﹒５個百分點

﹡財付通網絡金融小額貸款公司註冊資本增加至２５億元

﹡李克強河南考察：突出保就業保民生保市場主體

﹡重疾定義新規範發布，過渡期至明年１月底

﹡網易嚴選宣布退出今年「雙１１」

﹡銀保監表示信託業監管套利、多層嵌套和資金空轉大減

﹡中國將在廣州南沙等地設十個進口貿易促進創新示範區

﹡人行今全口徑收水５１００億，４０００億ＭＬＦ緩後續做；分析指人行緩

後續做ＭＬＦ符預期，年底負債荒料緩解

﹡美法院表示不確定有法律依據再阻華府ＴｉｋＴｏｋ禁令

﹡華為於美國法院挑戰聯邦通訊委員會５Ｇ禁令

﹡東方航空簽下兩項採購，總金額超１１億美元

﹡商務部表示四季度ＦＤＩ料向好，有望實現全年穩外資目標

﹡國家網信辦今起開展為期４５天Ａｐｐ信息內容整治

﹡彭博推出人民幣計價中國高流動性信用債指數

﹡北京大興機場提供點外賣服務，機場美食可直送候機室

﹡阿里超額完成「五年進口二千億美元」計劃的階段性目標

﹡住建部表示從規範管理模式等方面加強安置社區物業管理

﹡上交所表示中金Ａ股連續三日股價異常波動



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％報１２９１８﹒８點，連升四日



《其他消息》﹡林鄭月娥今日料與中證監衛健委等官員會晤；林鄭與國家民航局長會晤，深

化大灣區內機場合作鞏固國際航空地位

﹡中大要求移除聯書院學生會社運相展宣傳海報

﹡政府表示對車輛查冊要求無改變，選項涵蓋新聞資料搜集

﹡美國駐港澳總領事館表示非常關注港台蔡玉玲被捕事件

﹡傳媒工會要求查冊加設「新聞用途」選項以保新聞自由

﹡網媒《娛賓》女記者被上門拘捕，料涉母親節示威採訪

﹡警方國安處舉報熱線今啟用

﹡政府委任蔡永忠為香港基因組中心主席，任期兩年

﹡經民聯建議實施大灣區金融「單一通行證」制度

﹡陸金所表示預約認購額近１﹒６億，平均認購３﹒４手

﹡深股通額度全日用７０﹒６億元；滬股通額度用６１億元，陸股通淨流入

１１０億三周最多

﹡１２７所內地高等院校招收香港學生，明年３月可報名

﹡３香港與百佳推出電話儲值卡，３３元享３０日無限４Ｇ數據

﹡律政司不再就南丫海難提控，家屬表示官員承諾無兌現或提私人檢控

﹡國際航空運輸協會表示９月全球航空客運收入跌７３％

﹡環聯表示港人欠卡數拖累信貸評級，年輕世代逾期還款率較嚴重

﹡彭博推出以人民幣計價中國高流動性信用債指數

﹡期交所擬本月２３日推出以恆生科技指數為基礎的期貨合約

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ推出稅貸一口價０﹒０７％月平息優惠

﹡仲量聯行料柏傲莊向隅客轉向區內新盤，二手未必受惠

﹡中原估價指數本周報４８﹒３１點，按周升１﹒０４點

﹡匯豐表示ｉＢｏｎｄ認購額為２０１６年兩倍，宗數超越當年水平



《螞蟻煞停》﹡凱基證券：免除認購手續費，孖展利率統一為２﹒５％

﹡輝立證券：認購手續費和九成孖展利息將全數回贈

﹡駿達證券：豁免認購手續費及孖展利息



《其他消息》﹡本港新增７宗確診，１宗源頭不明個案涉飛機維修員

﹡內地暫停英、比、菲人士入境，外交部稱屬臨時措施

﹡醫管局３門診設自助派發機，首天上午派９０檢測包

﹡工展會下月１２日開幕，場內不設試飲試食

﹡全球單日死亡及新增感染病例創新高

﹡旅議會表示本地遊難彌補失去出入境旅客之損失

﹡資助小學校長會張勇邦稱聖誕前不宜恢復全日面授課堂

﹡檢測公司表示化驗翌日出報告，２４０元收費或蝕本

﹡藥監局表示首批新冠病毒檢測試劑，２０分鍾內檢出陽性

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