《油金掠影》大選結果未定油價回軟，美元走低金價觸一個半月高

《經濟通通訊６日專訊》由於疫情回彈影響經濟復甦，且美國總統大選結果未定，油價周四

回軟跌近１％。布油期貨下跌０﹒７％收４０﹒９３元（美元﹒下同）；而美油期貨則跌０﹒９

％報３８﹒７９元。兩大合約周三都上漲了約４％。

值得留意的是，歐盟執委會下調其經濟預測，並指於２０２３年前，經濟不會反彈至疫情爆

發前的水平。而英倫銀行加大了購買債券的刺激力度，以應對新冠病毒封鎖帶來的經濟損失，以

及迫在眉睫的英國脫歐風險。英倫銀行表示，英國經濟將在２０２０年全年創紀錄收縮１１％。

美國大選方面，民主黨總統候選人拜登在贏得美國兩個關鍵州份，預料其將戰勝特朗普當選

。而特朗普在沒有證據之下指選舉存欺詐行為並提起訴訟，要求重新計票。



＊市場冀拜登勝出將推刺激措施＊



由於美元偏軟，且拜登勝出大選的可以性增加，帶動市場對出台更大規模刺激措施的希望，

金價周四觸及一個半月高位。現貨金一度觸及９月２１日以來最高水平１９５２﹒４１元，現時

報１９４５﹒８２元；而美國黃金期貨曾收漲２﹒７％報１９４６﹒８０元。

拜登料將出台比特朗普更大規模的刺激措施，惟市場仍擔心分裂的國會或會使拜登的財政政

策推行受阻。

其他貴金屬亦上漲，白銀曾漲４﹒９％至２５﹒０９元，亞洲市現時報２５﹒１５元；而鈀

金則跳漲３﹒４％報２３６５﹒７６元，現時報２３７８﹒６８元。（ｊｃ）

