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即市新聞

06/11/2020 07:50

《華爾街內望》憧憬共和黨續控參議院，美股四連升道指漲５４２點

　　《經濟通通訊社６日專訊》市場憧憬共和黨將繼續控制國會參議院，並阻止拜登入主白宮後
，或打壓企業獲利的任何重大政策調整，美股周四（５日）四連升跳漲。
　　道指漲５４２點或１﹒９５％，報２８３９０點。標指漲６７點或１﹒９５％，報３５１０
點。納指漲３００點或２﹒５９％，報１１８９０點。
　　由於搖擺州份的選票仍在統計當中，投資者放棄大選前的謹慎持倉，推動所有華爾街主要股
指連漲四日。
　　市場普遍預期會出台財政刺激方案，但在兩黨分別掌控參眾兩院下，達成任何紓困協議的規
模都可能比預期中小，或迫使聯儲局向金融體系注入更多資金支撐大市。
　　聯儲局最新的聲明亦為股市帶來短暫的額外提振，儲局維持寬鬆貨幣政策不變，並再次承諾
將可能維持經濟，主席鮑威爾強調不會考慮直接為財政活動提供資金。
　　拜登在取得密西根州、威斯康辛州後，距離勝利越來越近，但他所屬民主黨似乎不太可能贏
得參議院的多數席位，緩解投資者對大型科技企業監管收緊、企業稅上調的擔憂。
　　板塊方面，標指所有主要類股當中，除能源股外其餘都幾乎全線上揚，費城證交所半導體指
數勁升４﹒４％創新高，科技股指數漲３﹒１２％。
　　個股方面，晶片商高通飆升１２﹒７５％，公司預計第一季營收勝預期，並預計明年５Ｇ智
能手機銷量將穩步增長。
　　指標十年期國債收益率觸及上月中以來最低０﹒７１８％，收升不足１個基點，報
０﹒７７６３％。三十年期國債收益率亦觸及三周最低１﹒４８％，收跌不足１個基點，報
１﹒５４２４％。（ａｌ）

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