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即市新聞

06/11/2020 07:50

《匯市走勢》聯儲局維持寬鬆貨幣政策不變，美元跌至兩周低

　　《經濟通通訊社６日專訊》美股勁升，降低市場對美元的需求，加上聯儲局維持寬鬆貨幣政
策不變，美元兌一籃子貨幣周四（５日）跌至兩周最低，兌日圓更跌至七個月最低。
　　美元兌一籃子貨幣跌０﹒９５％，報９２﹒５１。歐元兌美元跳漲０﹒９９％，報
１﹒１８３８美元。美元兌日圓跌０﹒９５％，報１０３﹒４９日圓，創３月中以來最低，並跌
穿１０４日圓的技術支持位。人民幣兌美元升至逾兩年高位６﹒５９９４元人民幣。
　　美國總統大選結果懸而未決，拜登暫時領先，特朗普發起一系列訴訟，不過隨著共和黨可能
保留參議院控制權，緩解市場對拜登當選可能作出損害商界的重大政策調整的擔憂。
　　聯儲局最新的聲明亦為股市帶來短暫的額外提振，儲局維持寬鬆貨幣政策不變，並再次承諾
將可能維持經濟，主席鮑威爾強調不會考慮直接為財政活動提供資金。（ａｌ）

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