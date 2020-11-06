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即市新聞

06/11/2020 18:01

《窩輪匯智－劉嘉輝》下周業績一籮籮，輪證部署何去何從？

　　《窩輪匯智》美國總統大選選情激烈，金融市場對大選情況反應正面，美股連升四個交易日
，帶動港股大幅走高，恆指本周突破兩萬五後動力保持強勁，當中以汽車股、資源股及電訊股升
勢最顯著。
　　展望下周，將有多隻焦點股份發表業績，包括有港交所（００３８８）、中芯
（００９８１）、騰訊（００７００）、瑞聲（０２０１８）、京東（０９６１８）。當中騰訊
於下周四（１２日）公布，投資者欲就業績前後作輪證部署，亦需留意引伸波幅近期走勢。
　　參考恆指波幅指數，本周五（６日）收市為２２％，相對接近過去三個月的低位即１９％水
平，恆指波幅指數３月一度受中美關係及疫情影響而抽升，高見６８％水平，之後迅速回落。由
此觀之，與股價一樣，波幅其實可升亦可跌。
　　因此，投資者若以窩輪部署炒業績，要提防業績前後引伸波幅或受市場供求及投資情緒影響
而變得波動。在選擇條款時不妨以年期較長及貼價產品應市，這類產品對引伸波幅短期變化的敏
感度較低。
　　另外，就近期有個別焦點股份柝旗下業務上市，筆者借此提醒相關輪證或有需要在條款上作
調整。參考融創中國（０１９１８）的公司行動，早前公司宣布每３１﹒０７股融創將獲派１股
融創服務股份，融創１１月３日除淨，相關輪證隨即暫停買賣，直至融創服務上市日。輪證條款
又如何調整？
　　融創輪證行使價將按以下調整︰分拆上市前的行使價乘以（１╱調整成分），而調整成分的
公式如下︰Ｓ╱（Ｓ－ＣＤ）。（Ｓ：按連權基準買賣的最後交易日（１１月２日融創收市價）
、ＣＤ即融創服務股份的價值Ｘ每股公司股份將收取的融創服務股份數目）。倘分拆上市及有條
件分派並無落實，概不會作出調整。若仍有不明白，可聯繫相關發行商並查閱發行人通告。更多
詳情可上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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