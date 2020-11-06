思捷年度虧損擴至４０億元，德國附屬財產保護料減債１８﹒５億

《經濟通通訊社６日專訊》思捷環球（００３３０）公布截至今年６月底止未經審核全年業

績，收入９２﹒１６億元，按年跌２１﹒１％；相比去年同期蝕２１﹒４４億元，是次股東應佔

虧損３９﹒９２億元，其中持續經營業務虧損擴大至３６﹒８１億元，已終止經營業務虧損擴至

３﹒１１億元。每股虧損１﹒９６元，不派息。

去年７月至１２月底的半年財務業績與集團對正價銷售改善、批發業務穩定及經營開支大幅

度削減的預期相符。但發展被ＣＯＶＩＤ－１９打斷。今年３月，歐洲幾乎所有實體零售店不得

不暫時關閉。由於直到５月封鎖期間店舖關閉，致收入急劇減少、存貨增加，而於該封鎖期間租

金及薪酬的開支及現金流出卻持續產生。

管理層於今年３月在德國杜塞爾多夫破產法院為６間德國附屬申請財產保護訴訟程序，而大

多數債權人投票贊成並批准所有破產計劃，預期於今年１１月１４日生效。集團預計將獲減免約

１８﹒５２億元債務。集團正在執行重組計劃及措施以關閉虧損店舖、為剩餘店舖重新協商租金

、精簡人手及減少其他酌情支出，及預期大部分該等計劃及措施於本月底前完成。（ｎｓ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

