《ＩＰＯ反應》榮昌生物公開超購逾５２倍，一手中籤率９０％

《經濟通通訊社６日專訊》生物製藥公司榮昌生物（０９９９５）公布招股結果，公開發售

部分超額認購５２﹒４２倍，一手５００股中籤率９０％，認購５手穩奪一手，「頭錘飛」１７

張，中籤率４﹒４２％。發售定價為５２﹒１元，為招股價範圍（５０﹒３至５２﹒１元）之上

限價。

由於公開發售部分超額認購５０倍以上，因此公司啟動回撥機制，公開發售部分相當於根據

全球發售初步可供認購的發售股份總數４０％；國際配售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購

，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約２１倍。將發售股份由國際發售重新分配

至香港公開發售後，國際發售最終數目４５９２﹒２萬股，相當於全球發售總數６０％。

另外基石投資者已認購合共３３８３﹒９５萬股，佔全球發售完成後公司已發行股本約７﹒

０７％；及全球發售的發售股份數目約４４﹒２１％，在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使

。

該公司預期上市集資所得淨額約３７﹒７６６億元，其中５０％預用於臨床開發及商業化、

２５％用於撥付建造新生產設施以擴大商業生產產能，１５％用於償還榮昌製藥的借款，１０％

用作一般企業及營運資金用途。

榮昌生物將於１１月９日（下周一）在主板掛牌。（ｐｌ）

