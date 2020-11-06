《專家之言－張穎群》留意藥廠疫苗消息，港股大幅波動下料續向上

《專家之言》美國供應管理協會公布１０月份ＩＳＭ製造業指數升至５９﹒３，好過預期

５６，更創出近兩年高位。歐元區１０月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）由原先的５４﹒４向

上修正至５４﹒８，為自２０１８年７月以來最高，數據稍優於預期。歐美投資者、分析師及大

型投資銀行齊表示，雖然本土第三季度的經濟數據仍見穩步上升，但面對第四季及明年，完全找

不到經濟可復甦的理據。新冠疫情未能受控，更擴大爆發，超過９７０萬宗確診個案，有部分地

區已推出限制措施，連同歐洲多個國家同樣嚴重的疫情。試問如何做進出口貿易？美國勞工市場

略有改善，但申領失業救濟人數仍是疫情前的５倍。因此，在美國大選定案後，仍有大量問題要

解決。美國華府連同聯儲局，在年初因為疫情的爆發而推出無上限量化寬鬆的貨幣政策，和刺激

經濟措施，導致年來的財政赤字高達３﹒１３萬億美元，為去年全年赤字的３倍，更創出美國歷

史以來的記錄新高。如此龐大的赤字，全都是印鈔票得來，如新總統上任，再推出兩萬億美元的

解困或刺激經濟措施，也反映出未來１０年都需要量化寬鬆政策。如聯儲局主席所言，可能在

２０２３年加息，機會又再下降。



＊優化註冊增速度，加強監管避風險＊



內地統計局公布１０月份中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ（回落至５１﹒４，雖好過預期

５１﹒３，但仍比９月份下跌０﹒１。連續７個月處於５０以上的擴張區。而同月的非製造業

ＰＭＩ更上升０﹒３至５６﹒２，也是連續８個月企在５０以上的水平，為自２０１３年１０月

以來最高水平。財新中國同公布１０月份製造業ＰＭＩ升上５３﹒６，比９月份上升０﹒６，亦

為自２０１１年２月以來最高，步伐跟官方統計局數據一樣上升。數據反映出內地製造業在本地

需求強勁下，從而帶動生產也加快速度。

國務院金融穩定發展委員會連同中證監齊發長聲明，首先要全推進股票發行註冊制，以便可

以加速資本市場的改革開放。註冊制始於科創板及創業板，跟現時的核准制不同。目前主板及中

小板皆採用，因為要事前要否決不合符規定的申請，拖慢整個審批過程，致令上市進度更慢。而

註冊制則重點在披露信息，及事後監管。企業合符上市資格就可申請，步伐上較為迅速。同時要

優化退市機制，不合資格或不符合標準即可退市。寄望明年的企業申請可進一步加快。也表明，

在國內所有大中小型企業如參與互聯網金融業務都需要受到監管。也強調，雖然要鼓勵創新，但

仍然要接受及加強監管。推出的小額貸款新規定，目的在將全面的金融活動都需要監管，以預防

任何風險，亦避免違規活動出現。



＊螞蟻臨門見失足，相關股份創新高＊



恆指上星期連跌四日，在１０月的最後一日，更以跌４７９點收市，但成交增加至近

１５００億元。期內下跌主要是受外圍因素影響。當中包括美國總統大選，已直接影響全球金融

市場大幅波動。連同歐洲多個地區之疫情，在幾個月間，非但未能受控，更擴大爆發，部分地區

要封城或設限措施，直接拖累全世界經濟增長。加上個別企業公佈季度業績，雖見好轉或勝預期

，但齊下調未來收入或盈利，間接推低股市。因此，港股下跌也是受累吧，已經終結的１０月份

，雖然在最後一周累計跌，但以整月計仍可以升６４８點。到１１月份，又如何應對？美國大選

暫無需多講，重點留意，那家藥廠可以首先成功生產疫苗，便是股價最高的一家。疫苗面世，疫

情受控，經濟回穩，又可重拾升軌，股市急速反彈，可以很快和很高。

另外，投資者留意阿里巴巴（０９９８８）公布業績外，還要關注騰訊（００７００）在下

周四（１２）日公布之季度業績，雖然預期會較理想，但仍要密切留意。相信股市在大幅波動下

，仍可繼續向上。

大型企業螞蟻集團（０６６８８）昨日公布暫緩Ａ＋Ｈ的上市行動。相信主要原因為上海證

券交易所發現在金融科技監控上出現問題，可能不符合在Ａ股市場上市。隨後更暫緩上市計劃。

估計螞在暫停一切後，會將部分業務再重新整理，以配合監管機構要求，再次估值，也再推出新

的上市工作。《華盛証券 張穎群》

