  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2020 13:52

【美國大選】選後爭議科技股風險最大，專家稱輕倉為佳暫兩手準備

　　《經濟通通訊社記者鄧經書６日報道》美國總統選舉雙方勢均力敵，至今未有結果，其實候
選人更因點票問題對簿公堂非首次。早於２０００年的民主黨的戈爾與共和黨的喬治布殊總統選
舉，雙方因此熬足３６天。最終在「勝者全取」制度下，聯邦最高法院裁定，得到佛羅裡達州２
５張選舉人票的喬治布殊入主白宮。

＊２０００年大選爭議納指瀉兩成＊

　　其實，是次總統選舉極像一顆「計時炸彈」。由於本次選舉人票數或搖擺州普選結果雙方在
極為接近的情況下，疊加郵寄投票引發的選舉爭議，雙方陣營可能都不會輕易宣布敗選，更可能
重新計票，或對選舉結果興訟。除上述情景，特朗普更曾於９月２３日的記者會提到，若輸掉選
舉或不會主動卸任總統一職，稱「我們要看看發生甚麼再作決定」。若果最終拜登當選，特朗普
真拒絕移交權力，或需美國最高法院介入，更甚導致混亂或暴力事件發生，將令市場深受打擊。
究竟當年此期間的港股走勢為何？我們必須以史為鑑。
　　從２０００年的選舉日１１月７日到結果敲定結果的１２月１５日，恆指由１５６７１點跌
至１４９７５點，期間跌幅約４﹒４％。至於美股的反應則更大，道指跌近半成，標普５００指
數挫超過８％，同期的納斯達克綜合指數則暴瀉約２２％。由此可見，若大選結果長久未決，市
場大幅調整不足為奇，大家更要小心近期遭瘋狂炒作的科技股。

＊重新入場位可參考ＶＩＸ指數＊

　　再者，我們可參考美國標普５００指數波動率（ＶＩＸ）指數，其被稱為恐慌指數。執筆時
ＶＩＸ位於２８水平，長期ＶＩＸ均值應為１６至１８，較遠高於市況穩定時應有水平，反映市
場波動率仍高，股市短期有調整風險，專家分析建議投資者減倉為佳。故此，建議大家可參考當
ＶＩＸ指數大幅下降時，到時可再考慮入場「撈底」。
　
＊李偉傑：預留三分一資金「撈貨」＊
　
　　大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，是次總統選舉或
成２０００年大選的翻版，兩黨因點票問題對簿公堂，最終結果或延至下星期或整個月仍未揭曉
，加上現任總統特朗普揚言準備訴諸保守派主導的最高法院，料增加市場波動性，短期減倉為佳

　　李偉傑指出，若最終結果相反，投資部署方式亦截然不同。若拜登成功當選，可部署科技股
及晶片股，當中可留意阿里巴巴（０９９８８），因可繼續炒作「雙１１」購物節。其次，公司
剛公布第二季業績，非公認會計準則淨利潤為４７０﹒８８億元人幣按年增４４％，他稱對業績
業現「收貨」，故建議可於２８０元至２８２元吸納。
　　若然特朗普成功連任，李偉傑建議留意中資「內循環」概念股，餐飲股如海底撈（０６８６
２）為首選，因其翻桌率高，以及市場已消化其配股消息。他建議５４元買入，目標價６２元，
跌穿５０元止蝕。
　　不論，拜登還是特朗普當選，他認為均可部署內險股炒波幅，平保（０２３１８）建議於８
０元買入，目標價８７元，穿７８元止蝕。
　　最後，他建議投資者可預留三分一資金準備「撈貨」，可留意本地收租股。他稱，新冠肺炎
疫苗研發進度正面，可待推出後搏此類股份反彈。他推薦領展（００８２３），建議６０至６１
元買入，目標價７５元，穿５４﹒５元止蝕。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS06/11/2020
【FOCUS】拜登得票破歷屆紀錄　後生力撐顯代際衝突
開市Good Morning06/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里巴巴無需急撈底
香港政情06/11/2020
【香港政情】副總理韓正晤林鄭　肯定港府維護社會穩定有顯著成效
中國故事05/11/2020
《神州經脈》憧憬拜登入白宮　A場四連升　即期人幣撲28個月高
財經熱話05/11/2020
美大選後港股升809點收25695破牛熊線　科指新高漲逾5%
FOCUS05/11/2020
【FOCUS】拜登近勝出侵侵勢難認賽果　藍紅裂痕愈深未來更難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>