【美國大選】選後爭議科技股風險最大，專家稱輕倉為佳暫兩手準備

《經濟通通訊社記者鄧經書６日報道》美國總統選舉雙方勢均力敵，至今未有結果，其實候

選人更因點票問題對簿公堂非首次。早於２０００年的民主黨的戈爾與共和黨的喬治布殊總統選

舉，雙方因此熬足３６天。最終在「勝者全取」制度下，聯邦最高法院裁定，得到佛羅裡達州２

５張選舉人票的喬治布殊入主白宮。



＊２０００年大選爭議納指瀉兩成＊



其實，是次總統選舉極像一顆「計時炸彈」。由於本次選舉人票數或搖擺州普選結果雙方在

極為接近的情況下，疊加郵寄投票引發的選舉爭議，雙方陣營可能都不會輕易宣布敗選，更可能

重新計票，或對選舉結果興訟。除上述情景，特朗普更曾於９月２３日的記者會提到，若輸掉選

舉或不會主動卸任總統一職，稱「我們要看看發生甚麼再作決定」。若果最終拜登當選，特朗普

真拒絕移交權力，或需美國最高法院介入，更甚導致混亂或暴力事件發生，將令市場深受打擊。

究竟當年此期間的港股走勢為何？我們必須以史為鑑。

從２０００年的選舉日１１月７日到結果敲定結果的１２月１５日，恆指由１５６７１點跌

至１４９７５點，期間跌幅約４﹒４％。至於美股的反應則更大，道指跌近半成，標普５００指

數挫超過８％，同期的納斯達克綜合指數則暴瀉約２２％。由此可見，若大選結果長久未決，市

場大幅調整不足為奇，大家更要小心近期遭瘋狂炒作的科技股。



＊重新入場位可參考ＶＩＸ指數＊



再者，我們可參考美國標普５００指數波動率（ＶＩＸ）指數，其被稱為恐慌指數。執筆時

ＶＩＸ位於２８水平，長期ＶＩＸ均值應為１６至１８，較遠高於市況穩定時應有水平，反映市

場波動率仍高，股市短期有調整風險，專家分析建議投資者減倉為佳。故此，建議大家可參考當

ＶＩＸ指數大幅下降時，到時可再考慮入場「撈底」。



＊李偉傑：預留三分一資金「撈貨」＊



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，是次總統選舉或

成２０００年大選的翻版，兩黨因點票問題對簿公堂，最終結果或延至下星期或整個月仍未揭曉

，加上現任總統特朗普揚言準備訴諸保守派主導的最高法院，料增加市場波動性，短期減倉為佳

。

李偉傑指出，若最終結果相反，投資部署方式亦截然不同。若拜登成功當選，可部署科技股

及晶片股，當中可留意阿里巴巴（０９９８８），因可繼續炒作「雙１１」購物節。其次，公司

剛公布第二季業績，非公認會計準則淨利潤為４７０﹒８８億元人幣按年增４４％，他稱對業績

業現「收貨」，故建議可於２８０元至２８２元吸納。

若然特朗普成功連任，李偉傑建議留意中資「內循環」概念股，餐飲股如海底撈（０６８６

２）為首選，因其翻桌率高，以及市場已消化其配股消息。他建議５４元買入，目標價６２元，

跌穿５０元止蝕。

不論，拜登還是特朗普當選，他認為均可部署內險股炒波幅，平保（０２３１８）建議於８

０元買入，目標價８７元，穿７８元止蝕。

最後，他建議投資者可預留三分一資金準備「撈貨」，可留意本地收租股。他稱，新冠肺炎

疫苗研發進度正面，可待推出後搏此類股份反彈。他推薦領展（００８２３），建議６０至６１

元買入，目標價７５元，穿５４﹒５元止蝕。

