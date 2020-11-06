【美國大選】佐治亞州拜登首次超越特朗普，領先不足一千票

《經濟通通訊社６日專訊》佐治亞州最新點了約９９％選票，拜登首次超過總統特朗普，最

新分別獲２４４﹒９３７１萬票及２４４﹒８４５４萬票，差佢９１７票，各持４９﹒４％選票

。佐治亞州選舉人票為１６張。

賓夕法尼亞州、內華達州、亞利桑那州、北卡羅萊納、阿拉斯加州仍在點票中。

目前拜登及特朗普獲取選舉人票分別是２５３張及２１３張。（ａｌ）

