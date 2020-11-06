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即市新聞

06/11/2020 16:47

《盤後部署》港股料繼續窄幅上落，觀望美國選後點票爭議發展

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國大選仍然進行點票，美股隔晚持續高走，帶動亞洲股市氣氛
，港股方面則好淡增持。恆指今早高開５４點後隨即低走，隨後在２５４４０至２５７９９之間
上落。科技股表現造好，小米（０１８１０）漲逾３％為全日最佳藍籌，另外領展
（００８２３）、新地（０００１６）等房地產類股份同樣有資金追捧，惟阿里巴巴
（０９９８８）績後受壓，股價挫逾４％兼為全日最差藍籌。最終恆指收報２５７１２，升１７
點或升０﹒０７％，主板成交１６４５﹒５５億元。國企指數報１０４９７，升１８點或升
０﹒１８％。恆生科技指數報８１５２，跌２９點或跌０﹒３６％。　
　　內地股市今日走弱，上證綜合指數報３３１２，跌７點或跌０﹒２４％，成交
３２５４﹒８５億元人民幣。深證成份指數報１３８３８，跌５５點或跌０﹒４０％，成交
５５２９﹒６８億元人民幣。
　　
＊穆迪料疫情加劇美國復甦減弱，特朗普再度質疑投票合法性＊

　　穆迪經濟學家Ｍａｒｋ　Ｚａｎｄｉ指出，由於新冠疫情加劇，加上缺乏刺激措施，相信美
國經濟復甦的景象可能會逆轉。他認為目前可以仿效歐洲的做法，進行社交隔離措施；而缺乏額
外的支持政策也令美國經濟惡化，相信短期內都會這樣。美國可能出現「分裂政府」，這意味著
大規模財政政策將不會發生，經濟恢復及充分就業就需要更長的時間。
　　美國總統特朗普於白宮對媒體表示，如果計算本次的「合法」選票，他一早應該贏了，目前
計票情況是被人操控，有人試圖「偷走選舉」。美國各界目前憂慮選舉出現巨大爭議，升至變成
司法界的戰爭。而特朗普的競選團隊早前表示，將會挑戰一些州份的計算結果，例如內華達州等
，不過喬治亞州及密歇根州早已駁回共和黨人及特朗普團的選舉訴訟。

＊市場料美國大選爭持不下，港股繼續「紅綠」互閃＊

　　隔晚美股高收，而亞洲股市明顯升幅收窄，市場憂慮美國大選之後將出現一系列的司法戰，
以及選票質疑的挑戰。雖然有專家表明，如果在郵遞選票做手腳的話，難度之高應該無法完成。
然而，藍紅兩黨之爭，意味刺激財政法案應該短時間內難以推出，美國經濟復甦之路遙遙無期，
美股短線可能穩守現水平甚或回吐，難望走上。港股方面，今日好淡爭持，並於２５６００窄幅
上落，預計情況將維持數日，有貨投資者建議先行沽售，而無貨投資者亦應繼續觀望，因為這樣
的市容易造成「好淡雙殺」的情況。（ｕｌ）

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