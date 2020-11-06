《外地經濟》美國上周首申領失業救濟金人數達７５﹒１萬，遜預期

《經濟通通訊社６日專訊》美國勞工部周四（５日）公布，上周首次申領失業救濟金人數按

周減少７０００人至達７５﹒１萬人，遜市場預期僅７３﹒５萬人。

美國上周首次申領失業救濟人數近四周平均值按周減少４０００人至７８﹒７萬人，續領失

業救濟金人數按周減少５３﹒８萬至７２８﹒５萬人。（ａｌ）

