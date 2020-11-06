  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2020 09:07

【新冠肺炎】美國單日新增病例逾１０萬宗，屬全球首國

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國單日新增新冠肺炎病例超過１０萬宗，據霍普金斯大學最新
數據，美國周四（５日）新增逾１０﹒６４萬宗病例，累計達９６０萬宗。
　　而全球新冠肺炎確診病例近逾４８５８萬宗，當中印度病例逾８３６萬宗，巴西病例逾
５５９萬宗，俄羅斯病例近１７０萬宗。
　　死亡病例方面，巴西病例逾１６萬宗，印度病例逾１２萬宗，墨西哥病例逾９萬宗。
（ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情06/11/2020
【香港政情】副總理韓正晤林鄭　肯定港府維護社會穩定有顯著成效
中國故事05/11/2020
《神州經脈》憧憬拜登入白宮　A場四連升　即期人幣撲28個月高
財經熱話05/11/2020
美大選後港股升809點收25695破牛熊線　科指新高漲逾5%
FOCUS05/11/2020
【FOCUS】拜登近勝出侵侵勢難認賽果　藍紅裂痕愈深未來更難
開市Good Morning05/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：周末之前先食胡
剖析天下05/11/2020
【美國大選】拜登料於密歇根及威斯康星獲勝　暫獲264張選舉人票
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>