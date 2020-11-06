【新冠肺炎】美國單日新增病例逾１０萬宗，屬全球首國

《經濟通通訊社６日專訊》美國單日新增新冠肺炎病例超過１０萬宗，據霍普金斯大學最新
數據，美國周四（５日）新增逾１０﹒６４萬宗病例，累計達９６０萬宗。
而全球新冠肺炎確診病例近逾４８５８萬宗，當中印度病例逾８３６萬宗，巴西病例逾
５５９萬宗，俄羅斯病例近１７０萬宗。
死亡病例方面，巴西病例逾１６萬宗，印度病例逾１２萬宗，墨西哥病例逾９萬宗。
（ａｌ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|香港政情06/11/2020
【香港政情】副總理韓正晤林鄭 肯定港府維護社會穩定有顯著成效
|中國故事05/11/2020
《神州經脈》憧憬拜登入白宮 A場四連升 即期人幣撲28個月高
|財經熱話05/11/2020
美大選後港股升809點收25695破牛熊線 科指新高漲逾5%
|FOCUS05/11/2020
【FOCUS】拜登近勝出侵侵勢難認賽果 藍紅裂痕愈深未來更難
|開市Good Morning05/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：周末之前先食胡
|剖析天下05/11/2020
【美國大選】拜登料於密歇根及威斯康星獲勝 暫獲264張選舉人票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰