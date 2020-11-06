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06/11/2020 18:13

《台股攻略－馮偉明》台股持續走強，惟萬三點止步

　　《台股攻略》美股行情仍然熾烈，刺激台股今日（６日）繼續造好。加權指數收１２９７３
點，升５４點，成交金額輕微擴大至新台幣１８２９億元。
　　大型電子權值股方面，台積電今早以新台幣４５５元高開，惟中段遇上沽壓，最終收新台幣
４５２﹒５０元，升新台幣１﹒５０元。鴻海１０月盈利為新台幣６１２５億元，創歷史同期新
高，股價穩步上揚，收新台幣７９﹒７０元，升新台幣０﹒７０元。大立光因１０月盈利升幅輕
微，導致表現疲弱，收新台幣３１４５元，跌新台幣５５元。ＩＣ設計股成為大市焦點，聯發科
收新台幣７００元，升新台幣４元；矽力─ＫＹ開市立即升至漲停，收新台幣２３４０元，創歷
史新高。其他板塊內股份亦表現出色，祥碩及世芯─ＫＹ升至漲停，分別收新台幣１６２０元及
５８０元；沛亨及原相均升約６％，鈺創、力旺、茂達、亞信、類比科及瑞昱表現不俗。
　　拜登當選美國總統機會較高，加上環球股市向上，加權指數有望借機突破１３０００點，不
過同時風險往往會被低估，假若雙方陣營對選舉提出法律行動，市場風險將會大增，台股或會出
現顯著波動，投資者不容忽視。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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