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即市新聞

06/11/2020 11:55

《窩輪豪情－梁業豪》吉利汽車終於觸及止賺位，短線已沽部分持貨

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、非
必須性消費業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票
現為安踏體育（０２０２０）、京東集團（０９６１８）與新地（０００１６），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、港燈（０２６３８）與康師傅（００３２２）。
　　於筆者的「港股證券排行榜」中，吉利汽車（００１７５）屬於近期首選吸納的股票之一。
本周一（２日）股價突呈急升，見到不少散戶爭相入市沽貨套利，筆者立即於「梁業豪
Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內提醒大家切勿急於沽貨。昨天（５日）股價急升抵２１﹒４０元後，筆
者的應市策略，只將止賺位持續推高，保障既得利潤。今早（６日）股價進一步升上
２２﹒１５％，我們自應該將止賺位上移至昨天高位２１﹒４０元，即今早短線投機者應已沽出
了第一批持貨套利。何時沽出第二批（只三批至四批），應視乎即市圖變化而定。至於中線投資
，暫可繼續持貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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