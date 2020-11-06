《談國論企－黎偉成》支持港澳更好融入國家發展大局

《談國論企》中共中央１９屆五中全會的《建議》全文，明確地強調要「支持香港、澳門更

好融入國家發展大局」，並提出建設創新科技中心、打造「一帶一路」功能平台和區域協調發展

，以可鞏固提升競爭優勢；更相當凸顯地表示「堅持防範和遏制外部勢力干預港澳事務」，由是

要落實特別行政區維護國家安全的法制和執行機制。中國迅控惡疫後重啟經濟社會活動，經濟至

今基本納入復甦軌道，港澳有祖國大靠山，前景樂觀。



＊建創新科技中心打造一帶一路功能平台＊



１９屆五中全會於２０２０年１０月２９日通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展

第１４個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》（簡稱《建議》）的說明及全文，於１１月３

日正式發布，十五章目中有多項條文提及對香港和澳門的政策，特別惹人注目的當然是第１５章

的第５７條，專題談到的要「保持香港、澳門長期繁榮穩定」，有高度的政策性，內容相當紥實

和全面，對港澳和國家的今後發展，舉足輕重。因港澳即使已建立良好和優厚的經濟基礎，但須

乘祖國這列穩中有進的長途列車，肯定前景無限，而中國得到港澳的配合，會如虎添翼。

先談（甲）經濟。《建議》強調「支持香港、澳門更好融入國家發展大局」，是為其中要點

。要注意的，是所支持港澳融入國家發展大局，字眼是「更好」地，意謂國家一直支持港澳，如

今是要更好地融入，和提出支持的策略和做法，而緊接著此語者為（一）「高質量建設粵港澳大

灣區，完善便利港澳居民在內地發展政策措施」，粵港澳大灣區的計劃已落實好一段時間，至今

基本處於摸索和發展階段，有待完善和發揮得更好、更有效，故中央明確地提出要高質量建設，

相信會有十分重要的政策和措施出台，包括讓港澳居民在內地的發展，更為便利，看來這會涉及

通行與交通、稅務與金融、居住及服務、醫療與養老等許許多多國民待遇項目。

和（二）「支持特別行政區鞏固提升競爭優勢，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」

功能平台，實現經濟多元可持續發展」，即時的具體做法有（１）建設國際創新科技中心。香港

的大學院校在科研上屢有創新和貢獻，肯定大有可為之道。

（２）打造「一帶一路」功能平台。香港是國際金融、貿易、航運中心，擁有大量財經、貿

易、會計等多方面的專業人才，在配合國家的「一帶一路」建設和發展，當可提良好和有用的積

極、正面支持；澳門有葡語優勢，與葡萄牙等葡語國家或地區有深厚的聯繫，當可為「一帶一路

」在葡語區有良好的溝通和貢獻。

在其他章節中，還有（三）在強化國家戰略科技力量：布局建設綜合性國家科學中心和區域

性創新高地，支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心。以及（四）推動區域協調

發展：推進京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展，打造創

新平台和新增長點。



＊要維護國家主權安全發展利益遏外力干預＊



最是重要的，當然是（乙）政治。《建議》的５７條，開宗明義地指出：「全面準確貫徹「

一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和

基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區合面管治權，落實特別行政區維護國

家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定。

」此條最是重要的當然是「一國兩制」，在兩制之上是一國，乃無可置疑之事，才有「港人治港

」、「澳人治澳」和高度自治，而要「維護國家主權、安全、發展利益」，是「特別行政區社會

大局穩定」之道。

此亦為《強議》十分強調「堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」。



由是要：增強港澳同胞國家意識和愛國精神。



以及放心地：支持港、澳同各國各地區開展交流合作。



香港在「維護國家主權、安全、發展利益」的重要任務，相當差勁，但有問題，且暴露出異

常嚴重的問題，只要狠下決心，努力有恆而為之，是可以達標的。這當然需要各方努力矣。

（論「十四五」規劃專題，之五。全文完）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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