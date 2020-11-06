《午市前瞻》市場或已反映拜登大機會當選因素，港股料入調整期

《經濟通通訊社６日專訊》美股承接周三強勁表現，而港股經昨日升勢後今早高開５４點報

２５７５０點，隨後大市初段好淡爭持，見２５７９９點高位，創逾兩個月高，隨後恆指於２５

６００至２５７００點位置徘徊，早市收報２５６４９點，跌４６點或跌０﹒１８％，主板成交

９５３﹒５５億元；國企指數報１０４４７點，跌３１點或跌０﹒３０％；恆生科技指數報８０

７０點，跌１１１點或跌１﹒３６％。

Ａ場方面則略偏軟，上證綜合指數報３２９６點，跌２３﹒６９點或跌０﹒７１％，成交２

１３７﹒１５億元人民幣；深證成份指數報１３７２４點，跌１７０﹒０３點或跌１﹒２２％，

成交３７３８﹒８６億元人民幣。

重磅股則個別發展，騰訊（００７００）跌２﹒３２％，報６１０﹒５元；港交所（００３

８８）跌０﹒５２％，報３８１﹒２元；中移動（００９４１）升１﹒１％，報５０﹒５元；匯

控（００００５）升２﹒２％，報３４﹒９元；建行（００９３９）升０﹒８７％，報５﹒８３

元。



＊新經濟股回軟，ＡＴＭＸＪ惟小米獨揚近２％＊



而今早新經濟股始回軟，阿里巴巴（０９９８８）第二季非通用會計準則盈利按年增４３﹒

８％，惟９月零售市場移動月活躍用戶表現僅８﹒８１億遜市場預期，早市收跌３﹒６％，報２

８４元；而ＴＭＪ則普軟，京東（０９６１８）軟１﹒０５％，報３５７﹒２元；騰訊（００７

００）軟２﹒３２％，報６１０﹒５元；美團（０３６９０）挫２﹒５５％，報３２１﹒２元；

惟小米（０１８１０）錄得升勁，早市揚１﹒８６％，報２４﹒７元。

中汽協推算，１０月汽車行業銷量預估完成２５４﹒４萬輛，環比下降０﹒８％，同比增長

１１﹒４％。而１至１０月，汽車行業累計銷量預估完成１９６６萬輛，同比下降４﹒８％。而

今早車股普軟，比亞迪（０１２１１）跌４﹒１６％，報１８９元；吉利汽車（００１７５）跌

３﹒９７％，報２０﹒５５元；長汽（０２３３３）挫５﹒１３％，報１３﹒３２元；敏實（０

０４２５）挫５％，報３４﹒２元；惟東風（００４８９）飆升１７﹒３３％，報７﹒０４元；

恆汽（００７０８）揚升６﹒９４％，報２４﹒６５元。

物管股今早齊走軟，碧桂園服務（０６０９８）挫３﹒３５％，報４９﹒１元；永升生活（

０１９９５）跌４﹒４９％，報１４﹒４８元；雅生活服務（０３３１９）軟２﹒２３％，報３

５﹒１元；時代鄰里（０９９２８）跌４﹒４７％，報８﹒１２元；建業新生活（０９９８３）

走低４﹒３９％，報７﹒４１元。



＊金價觸一個半月高帶動金股上揚，山東黃金升逾７％＊



美元偏軟且市場憧憬拜登勝出大選後可帶動出台更大規模刺激措施，金價觸及一個半月高位

，金股亦緊隨上揚。山東黃金（０１７８７）揚升７﹒２５％，報２０﹒７元；紫金礦業（０２

８９９）飆升７﹒１９％，報６﹒７１元；招金礦業（０１８１８）走上５﹒５３％，報１１﹒

０６元；恆興黃金（０２３０３）揚升４﹒１８％，報３﹒４９元；中金國際（０２０９９）升

２﹒８４％，報１０﹒８８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚１﹒４７％，報１４１１元

。

光伏玻璃企業１１月價格陸續出爐。據內媒指３﹒２ｍｍ玻璃報價漲至４４元╱平方米，較

今年最低價２４元╱平方米已上漲８３％，部分小廠甚至喊價５０元╱平方米。而信義光能（０

０９６８）獲大行花旗的正面看法，該行料該公司有望因成本領先而賺取超額利潤。光伏股今早

普遍造好，陽光能源（００７５７）揚升１２﹒５％，報０﹒２０７元；保利協鑫（０３８００

）升５﹒５６％，報０﹒３８元；信義能源（０３８６８）走上２﹒９％，報３﹒９元；協鑫新

能源（００４５１）升３﹒４５％，報０﹒１２元；而信義光能（００９６８）無升跌，報１３

﹒４２元；惟福萊特玻璃（０６８６５）高開後偏軟，軟０﹒９３％，報２１﹒２元。

疫苗概念股連日受壓，今早生科股表現弱勢。信達生物（０１８０１）跌７﹒２１％，報５

６﹒６元；康希諾（０６１８５）挫５﹒４６％，報１５２﹒３元；啟明醫療（０２５００）走

低４﹒３％，報７２﹒３５元；康方生物（０９９２６）下行４﹒８９％，報２５﹒３元；嘉和

生物（０６９９８）跌３﹒０４％，報１９﹒１６元。





＊李偉傑：美國選舉結果未明，港股二萬五至二萬六波動＊



港股昨日飆逾８００點後，今日見調整。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向

《經濟通通訊社》表示，港股目前明顯受美國大選牽引，料短期進入調整期，因已反映拜登大機

會當選美國總統因素。他續稱，先前原抽螞蟻集團（０６６８８）的熱錢過去兩天已流入其他巨

型科技股炒作如騰訊（００７００）及美團（０３６９０）等，料市場出現獲利盤，市場氣氛或

轉保守。

他又指出，由於美國總統選舉結果短期未明，港股波動大增，料二萬五至二萬六上落。（ｊ

ｃ、ｋｓ）

