《美元走勢－羅明立》英鎊若能升穿１﹒３２，將可上試１﹒３４

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒７６ １０４﹒３６ １０４﹒４９

歐元╱美元 １﹒１８３３ １﹒１７９５ １﹒１８３０

英鎊╱美元 １﹒３１５７ １﹒３１１２ １﹒３１２４

美元╱瑞郎 ０﹒９０５６ ０﹒９０２５ ０﹒９０２５

美元╱港元 ７﹒７５４２ ７﹒７５２２ ７﹒７５２７

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《美元走勢》美國總統選舉還未公報結果，選舉人票落後的特朗普正尋求翻盤，估計仍然需

一段時間處理。國會方面，民主黨和共和黨各佔一個院的多數，未來不論總統是誰，較爭議的議

題都需要在國會中角力，使美國政府難儘早推出新一輪救經濟方案。沒有新一輪救經濟方案，面

對嚴重疫情，美國經濟隨時無以為繼。至於美國勞工市場的最新狀況如何，還看今晚（６日）美

國公布的１０月份非農。但市場樂觀情緒續主導短期市況，股市及非美貨幣向好，美匯跌至

９２﹒５０。

一如市場預期，美聯儲維持所有貨幣政策不變，息率保持於０％－０﹒２５％的範圍。在會

後聲明中，主席鮑威爾指美聯儲會動用所有貨幣政策以支持經濟，並重申會一直維持寬鬆的貨幣

政策直至美國經濟改善。上述言論基本上與９月份的聲明一樣。

英國央行於議息會後如預期保持官方息率於０﹒１％不變，但就加大了１５００億英鎊的量

寬金額以紓緩因爆發二次疫情對英經濟帶來的影響。對於經濟前景分析，由於疫情再次失控，估

計英國整體經濟規模，最快有待２０２２年首季才能重返疫情爆發前水準。由於英國央行未有落

實負息時間表，使市場鬆口氣。議息會後英鎊重上１﹒３１５０美元之上。若能升破１﹒３２，

將可進一步上試１﹒３４的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９２０ １﹒１７６０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０８０ １﹒３２００ １﹒３０４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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