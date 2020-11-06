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即市新聞

06/11/2020 16:01

《美元走勢－羅明立》英鎊若能升穿１﹒３２，將可上試１﹒３４

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒７６　　　１０４﹒３６　　　１０４﹒４９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３３　　　１﹒１７９５　　　１﹒１８３０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１５７　　　１﹒３１１２　　　１﹒３１２４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０５６　　　０﹒９０２５　　　０﹒９０２５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４２　　　７﹒７５２２　　　７﹒７５２７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統選舉還未公報結果，選舉人票落後的特朗普正尋求翻盤，估計仍然需
一段時間處理。國會方面，民主黨和共和黨各佔一個院的多數，未來不論總統是誰，較爭議的議
題都需要在國會中角力，使美國政府難儘早推出新一輪救經濟方案。沒有新一輪救經濟方案，面
對嚴重疫情，美國經濟隨時無以為繼。至於美國勞工市場的最新狀況如何，還看今晚（６日）美
國公布的１０月份非農。但市場樂觀情緒續主導短期市況，股市及非美貨幣向好，美匯跌至
９２﹒５０。
　　一如市場預期，美聯儲維持所有貨幣政策不變，息率保持於０％－０﹒２５％的範圍。在會
後聲明中，主席鮑威爾指美聯儲會動用所有貨幣政策以支持經濟，並重申會一直維持寬鬆的貨幣
政策直至美國經濟改善。上述言論基本上與９月份的聲明一樣。
　　英國央行於議息會後如預期保持官方息率於０﹒１％不變，但就加大了１５００億英鎊的量
寬金額以紓緩因爆發二次疫情對英經濟帶來的影響。對於經濟前景分析，由於疫情再次失控，估
計英國整體經濟規模，最快有待２０２２年首季才能重返疫情爆發前水準。由於英國央行未有落
實負息時間表，使市場鬆口氣。議息會後英鎊重上１﹒３１５０美元之上。若能升破１﹒３２，
將可進一步上試１﹒３４的阻力。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８００　　　１﹒１９２０　　　１﹒１７６０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０８０　　　１﹒３２００　　　１﹒３０４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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