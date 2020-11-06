  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2020 08:40

【ｉＢｏｎｄ】初步結果出爐，４６萬人抽每人料分派３至４手

　　新一批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）昨日（５日）截止認購，初步結果出爐，約４６萬人申
請，超購２﹒９倍，預計最終發行額將上調至１５０億元，估計每人可分派３至４手。總認購人
數及金額均未能破紀錄，有意見謂，新一批ｉＢｏｎｄ保底息理想，相信主要與螞蟻集團
（０６６８８）招股撞期有關。《香港經濟日報》

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/11/2020
《神州經脈》憧憬拜登入白宮　A場四連升　即期人幣撲28個月高
財經熱話05/11/2020
美大選後港股升809點收25695破牛熊線　科指新高漲逾5%
FOCUS05/11/2020
【FOCUS】拜登近勝出侵侵勢難認賽果　藍紅裂痕愈深未來更難
開市Good Morning05/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：周末之前先食胡
剖析天下05/11/2020
【美國大選】拜登料於密歇根及威斯康星獲勝　暫獲264張選舉人票
中國故事05/11/2020
福布斯中國富豪400強財富按年增64%　馬雲連續三年居榜首
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>