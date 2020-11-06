【ｉＢｏｎｄ】初步結果出爐，４６萬人抽每人料分派３至４手

新一批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）昨日（５日）截止認購，初步結果出爐，約４６萬人申

請，超購２﹒９倍，預計最終發行額將上調至１５０億元，估計每人可分派３至４手。總認購人

數及金額均未能破紀錄，有意見謂，新一批ｉＢｏｎｄ保底息理想，相信主要與螞蟻集團

（０６６８８）招股撞期有關。《香港經濟日報》

