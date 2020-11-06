【全球放水】匯豐維持最優惠利率５厘不變

《經濟通通訊社６日專訊》匯豐銀行宣布，維持最優惠利率５厘不變，該行對上一次於
２０１９年１１月１日調整最優惠利率，當時減息１２﹒５點子。
同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，當中戶口結餘５０００元或以上的年利
率均為０﹒００１厘；５０００元以下維持零息。
另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|財經熱話06/11/2020
【阿里績後】股價受累螞蟻煞停 阿里季績勝預期 券商籲回調買入
|財經熱話06/11/2020
《股市一周》市場預炒拜登勝選 港股全周飆1605點創兩個月高
|中國故事06/11/2020
《神州經脈》滬指高開低走全周漲逾2% 人幣續創近28個月新高
|財經熱話06/11/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板業績蓄勢待發豪派特息 計劃回A現價吸納
|中國故事06/11/2020
【進博會－直擊】防疫措施影響入場人流 參展商對中國市場信心足
|財經熱話06/11/2020
【美國大選】選後爭議科技股風險最大 專家稱輕倉為佳暫兩手準備
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰