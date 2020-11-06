【全球放水】匯豐維持最優惠利率５厘不變

《經濟通通訊社６日專訊》匯豐銀行宣布，維持最優惠利率５厘不變，該行對上一次於

２０１９年１１月１日調整最優惠利率，當時減息１２﹒５點子。

同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，當中戶口結餘５０００元或以上的年利

率均為０﹒００１厘；５０００元以下維持零息。

另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）

