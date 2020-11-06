渣打：明年初起香港等９個市場率先推混合工作模式

《經濟通通訊社６日專訊》渣打銀行表示，有意實行結合虛擬和實體辦公室的混合工作模式

，給予同事在工作形式和地點上更多靈活性，在１０月份向參與第一階段計劃之九個市場的同事

進行意見調查，收集他們對靈活工作安排的意向。

由２０２１年初開始，９個市場包括英國、美國、香港、新加坡、阿聯酋，以及在波蘭、馬

來西亞、中國和印度的環球商業服務中心的同事將可以正式申請靈活工作模式安排，其餘階段則

會在２０２１年第四季和２０２２年中推出，第二和第三階段所涉及的市場將有待落實。

該行指，屆時同事將可對工作的時間和地點有更多靈活選擇；工作的地點可以是渣打的辦公

室、接近辦公室的工作點或員工的家，集團正夥拍一個第三方夥伴，以提供額外的「近家」辦公

空間。

參與第一階段計劃的市場佔整個該行總員工數目約５４％。在之後的階段，目標在２０２１

年年底前為至少７０％員工及一半市場，即約６萬名員工及３０個市場提供靈活工作模式選項，

並在２０２３年前將計劃覆蓋率提升至９０％，即５５個市場中約７﹒５萬名同事。

渣打集團（０２８８８）人力資源部總監Ｔａｎｕｊ Ｋａｐｉｌａｓｈｒａｍｉ表示，過

去一段時間，集團一直思考如何迎接未來的工作模式，最近所發生的事情更使集團加快步伐。集

團明白各個市場的疫情發展有所不同，對工作模式的影響程度亦各有不同，因此集團專注聆聽同

事們的需要，並以數據為主導，審視切合不同職位的工作模式。（ｃｗ）

