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06/11/2020 14:15

傳匯控重組英國零售銀行業務，裁約１００人

　　《經濟通通訊社６日專訊》外電引述消息人士指，繼早前於商業銀行業務裁減３００人後後
，匯控（００００５）將重組英國零售銀行業務，並裁減約１００個職位。
　　匯豐發言人指，此舉與集團於２月時公布的業務架構重組計劃一致，會繼續重組並審視情況
進行改革。（ｂｉ）

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