傳匯控重組英國零售銀行業務，裁約１００人

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述消息人士指，繼早前於商業銀行業務裁減３００人後後

，匯控（００００５）將重組英國零售銀行業務，並裁減約１００個職位。

匯豐發言人指，此舉與集團於２月時公布的業務架構重組計劃一致，會繼續重組並審視情況

進行改革。（ｂｉ）

