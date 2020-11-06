《小傳日記》關鍵在選票，魚缸反覆跳；阿里績後回，科指少少霉

《小傳日記》花旗國聯儲局議息結果一如預期維持利率不變，總統大選點票亦去到最後階段

，反映拜登有好大機會當選，隔晚美股三大指數齊升，香江魚缸經歷噚日急漲逾８００點後今日

走勢反覆，今朝高開５４點報２５７５０點，升幅好快擴大至１０４點見２５７９９點，再創逾

兩個月高，小米（０１８１０）走高、阿里巴巴（０９９８８）回吐之下科指再破頂，ＱＱ（０

０７００）同生發發（００３８８）就偏軟，大市最終收報２５７１２點，升１７點，主板成交

跌近７巴仙，回落到１６４５﹒５５億銀。國指收報１０４９７點，微升１８點。

科指早市再破頂，最高見８２２９點，但之後走勢弱番，收軟２９點報８１５２點。

Ａ場高開低走，上證綜指收報３３１２點，跌７點。深證成指報１３８３８點，跌５５點；

兩市總成交８７８５億人仔，多逾２巴仙。

重磅藍戰士方面，生發發今日開市啲港股指數遲咗幾分鐘先公布，又無解釋喎，收軟近１巴

仙，報３８１銀；中移動（００９４１）踼高近２巴仙，報５０﹒７５銀；建行（００９３９）

跳逾１巴仙，報５﹒８４銀；ＡＩＡ（０１２９９）升４格，報８０﹒５銀。



＊科指逆市倒阿里績後吐，砵砵車散水吉利向下隊＊



科指今日就威威啦，一開市就升到８２００創新高，之後仲衝上８２２９點。不過可能因為

升太急，收市跌近半巴仙。唔少科技股見完高位都要調頭，ＱＱ創６２７銀新高，但埋單仍然唔

見近２巴仙，報６１４﹒５銀。阿里巴巴公布截至９月底止，第二季股東應佔盈利大跌六成，隔

晚美股已率先下跌，Ｈ股都係無乜精神，跪低逾４巴仙，報２８２銀。至於呢期跑贏阿里嘅京東

（０９６１８）創３６４﹒２銀新高後都要回一回，軟近１巴仙，報３５８﹒２銀；

美團（０３６９０）跌近１巴仙，報３２６﹒８銀。ＡＴＭＸＪ之中只有小米（０１８１０）仍

然保持升勢，曾高見２５﹒４５銀，收市揚近４巴仙，報２５﹒１銀。

同時急升後回吐仲有車佬，不過又未至於全軍覆沒，今日個別發展，強如比亞迪（０１２１

１）亦難逃新高２１０銀後回吐，走低近２巴仙，報１９４銀。呢兩日急升嘅吉利（００１７５

）碌低逾２巴仙，報２０﹒９銀長汽（０２３３３）更跌近３巴仙，報１３﹒６６銀。但廣汽（

０２２３８）逆市跳起近２巴仙，報８﹒７６銀；而汽車之家話東風汽車集團銷量３５﹒１６萬

輛，按年增長近９巴仙，東風（００４８９）勁升近兩成七，報７﹒６銀；北汽（０１９５８）

亦進帳近６巴仙，報３﹒２９銀。



＊人仔ＧｏＧｏＧｏ中海外風騷；永利仍可揸走勢唔算差＊



民主黨拜登有望入主白宮，今日人仔中間價大幅上調６０５點子報６﹒６２９，但神洲磚頭

佬個別發展，潤地（０１１０９）升３格，報３５﹒３銀；碧桂園（０２００７）獲聯席主席楊

惠妍使７８７８萬銀增持，軟１格，報１０﹒９銀；融創（０１９１８）碌低逾１巴仙，報３２

﹒１５銀；恆大（０３３３３）輕跳３格，報１６﹒４８銀。中海外（００６８８）１０月合約

物業銷售額同已售樓面面積約為分別按年多咗近２１巴仙同１４巴仙，走高近２巴仙，報２０﹒

２５銀。

永利（０１１２８）第三季盈轉虧損逾２﹒８億美銀，來自娛樂場收益勁插近９６巴仙，富

瑞話對佢業績表現失望，但仲維持持有評級，永利升近１巴仙，報１１﹒７４銀。新濠國際（０

０２００）附屬新濠博亞娛樂今年頭三季盈轉虧損近１１億美金，經調整物業ＥＢＩＴＤＡ蝕７

６７０萬美銀，講到明疫情影響旗下項目開放同施工進度，收挫近２巴仙，報１３﹒３６銀。銀

娛（０００２７）起哄升１格，報５５﹒８銀；金沙（０１９２８）行高兩格，報２９﹒５銀。



＊經濟有希冀金佬開心飛，ｉＢｏｎｄ反應佳港銀佬齊Ｈｉｇｈ＊



而因為美元要潛低，加上孖屐期待拜登當選會推啲刺激措施，令到金價飛高掂到一個半月高

位！而金佬今日都開心飛上。山東金（０１７８７）飆高逾８巴仙，報２０﹒９銀；紫金礦業（

０２８９９）走上近７巴仙，報６﹒６８銀；招金礦業（０１８１８）起飛近９巴仙，報１１﹒

４２銀；恆興黃金（０２３０３）起飛逾４巴仙，報３﹒４９銀；中金國際（０２０９９）彈上

逾４巴仙，報１１﹒０２銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跳上近２巴仙，報１４１７銀。

港銀今日表現叻勁領跑大市！由ｉＢｏｎｄ超購近３倍嘅消息帶起，大象（００００５）跑

出，今日匯豐就宣布維持最優惠利率５厘不變，不過匯控將重組英國零售銀行業務要裁約百個職

位。今日股價都起飛近２巴仙，報３４﹒７銀。而渣打（０２８８８）今日表現勁醒！開心飆上

近４巴仙，報３７﹒８５銀；恆生銀行（０００１１）彈這近１巴仙，報１２５﹒６銀；中銀香

港（０２３８８）微跳近半巴仙，報２２﹒９銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

