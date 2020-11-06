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即市新聞

06/11/2020 09:45

《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會剖析

　　《真知灼見》一如市場預期，聯儲局於今晨（６日）議息會後，維持所有貨幣政策不變。息
率保持於０％至０﹒２５％的範圍。在聲明中，聯儲局主席鮑威爾指聯儲局會動用所有貨幣政策
以支持經濟，並重申會一直維持寬鬆的貨幣政策直至美國經濟改善。就上述言論，基本上是與９
月份的聲明是一致。對於經濟前景的看法，鮑威爾承認現時經濟增速較早前緩慢，主要是失去了
政府提供的援救措施後削弱了家庭的消費能力所致。另外，鮑威爾指也對最近美國爆發的疫情感
憂慮，擔心疫情一日不過去，經濟難於回復。
　
　　美國經濟現在所面對的困難相信較９月時更要嚴峻。首先，現時美國疫情的每日新增確診人
數高達６至８萬。而除了美國，歐洲同時也爆發了嚴重疫情。另外，未來誰將入主白宮亦是未知
數，有關問題可能會拖著一段較長時間。而就是總統人選落定，還要看美國國會會否分裂，因這
也會阻礙到日後新任總統的施政，使美國政府難盡早推出新一輪救經濟方案。沒有新一輪拯救經
濟方案，面對嚴重疫情，美國經濟隨時無以為繼。至於美國勞工市場的最新狀況如何，待今晚美
國公布的１０月份就業報告將自有分曉。
　
　　聯儲局今晨的聲明，保持一切貨幣政策不變可謂是意料中事。因為，連美國下任總統人選是
誰也未知，又怎麼就貨幣政策上下決定？待總統人選落實，政府的政策方針明確，聯儲局才能在
貨幣政策上給予配合。所以現在重點還是看誰將入主白宮及美國國會又由哪黨派控制。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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