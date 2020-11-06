《股市一周》市場預炒拜登勝選，港股全周飆１６０５點創兩個月高

《經濟通通訊社６日專訊》本周港股「驚喜不斷」，港股全周急飆１６０５點。全城翹首以
待的螞蟻集團（０６６８８），原於上日（５日）Ａ＋Ｈ上市，惟突然煞停；美國總統大選本周
二（３日）舉行，民主黨候選人拜登暫時領先現任總統特朗普，結果漸趨明朗，美股本周大幅反
彈，帶動亞洲股市氣氛，當中港股創出逾兩個月高位，科指更創新高。
總結一周，港股全周飆１６０５點或６﹒６６％，報２５７１２點，在２４２３２點至
２５７９９點區間波動，上下波幅１５６７點。日均主板成交約１５１９﹒７７億元，較上周增
加１０﹒９％。國指收報１０４９７點，全周彈７３７點或７﹒５６％。
重磅股方面，騰訊控股（００７００）升３﹒４％，報６１４﹒５元，盤中高見６２７元破
頂；友邦保險（０１２９９）升１０﹒２％，報８０﹒５元；匯豐控股（００００５）升
８﹒１％，報３４﹒７元；中國移動（００９４１）升７﹒６４％，報５０﹒７５元；香港交易
所（００３８８）升２﹒９２％，報３８１元。
吉利（００１７５）為本周表現最佳藍籌及國指股；阿里為本周最差藍籌及國指股；中興通
訊（００７６３）為本周最佳科指股，閱文（００７７２）為本周最差科指股。
＊科技股屢創高位，京東全周揚一成四創新高＊
本周納指暫累彈近９％，帶動本港科技股屢創新高，科指高見８２２９，收報８１５２，全
周漲６１８點或８﹒２％。美團（０３６９０）全周升１３﹒３９％，報３２６﹒８元，盤中高
見３３４﹒６破頂；京東（０９６１８）升１３﹒６４％，報３５８﹒２元，盤中高見
３６４﹒２破頂；微盟（０２０１３）升１０﹒６９％，報１０﹒９８元；金蝶國際
（００２６８）升１６﹒９５％，報２３﹒８元。
螞蟻集團煞停Ａ＋Ｈ上市；另阿里巴巴（０９９８８）上季收入按年增長３０％至
１５５０﹒６億人民幣，符預期；Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ（非公用會計準則）盈利錄得４７１億元，
按年增長４４％，勝預期。阿里全周跌３﹒８２％，報２８２元。
目前拜登的選舉人票領先，市場憧憬其入主白宮後中美科技戰緩和，部分晶片股、５Ｇ股及
手機設備股急彈。中興通訊全周升２３﹒２４％，報２１﹒０５元；中芯國際（００９８１）升
５﹒９３％，報２４﹒１元；華虹半導體（０１３４７）升１９﹒１５％，報３３﹒９元；舜宇
光學科技（０２３８２）升１４﹒６７％，報１４７元。
＊受國策支持汽車股有炒作，東風全周飆三成九＊
汽車股繼續為市場焦點。先是國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－
２０３５年）》；中汽協推算１０月汽車行業銷量預計完成２５４﹒４萬輛，同比增長
１１﹒４％，以及市場對新能源汽車產業發展規劃有所憧憬，汽車股造好。比亞迪股份
（０１２１１）全周飆２５﹒８９％，報１９４元，曾炒高至２１０元破頂；吉利汽車升
３１﹒２８％，報２０﹒９元；東風集團（００４８９）升３９﹒４５％，報７﹒６元；長城汽
車（０２３３３）跌８﹒９３％，報１３﹒６６元；廣汽集團（０２２３８）升１０﹒１９％，
報８﹒７６元。
螞蟻集團上市失敗，反映國家對螞蟻集團等互聯網金融企業加強監管，料可保障傳統銀行的
主導地位，內銀股繼續造好。招商銀行（０３９６８）全周急升１３﹒８％，報４５﹒９元；建
設銀行（００９３９）升９﹒１６％，報５﹒８４元；工商銀行（０１３９８）升７﹒３４％，
報４﹒６８元；交通銀行（０３３２８）升６﹒８２％，報４﹒０７元；中國銀行
（０３９８８）升７﹒３５％，報２﹒６３元；
＊野村稱內房見正面政策訊號，融創本周漲一成二＊
＊野村稱內房見正面政策訊號，融創本周漲一成二＊
野村發表研究報告指，相信納入「三條紅線」的１２家內房發展商於中國銀行間市場申請發
債，有助改善它們的債務結構，集資成本下降，亦認為放寬中國銀行間市場發債或為首個正面政
策訊號；且人民幣持續強勢，內房股谷底反彈。華潤置地（０１１０９）升１１﹒８９％，報
３５﹒３元；融創中國（０１９１８）升１２﹒４１％，報３２﹒１５元；碧桂園
（０２００７）升１４﹒２６％，報１０﹒９元；世茂集團（００８１３）升１１﹒５２，報
３０﹒５元；旭輝控股（００８８４）升１０﹒２８％，報５﹒９元。
由於美元偏軟，且拜登勝出大選的可以性增加，帶動市場對出台更大規模刺激措施的希望，
金價周四觸及一個半月高位，黃金相關股普遍有炒作。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升４％
，報１４１７元；招金礦業（０１８１８）升１４﹒７７％，報１１﹒４２元；山東黃金
（０１７８７）升１４﹒７１％，報２０﹒９元；紫金礦業（０２８９９）升１９﹒０７％，報
６﹒６８元。（ｋｓ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei