《股市一周》市場預炒拜登勝選，港股全周飆１６０５點創兩個月高

《經濟通通訊社６日專訊》本周港股「驚喜不斷」，港股全周急飆１６０５點。全城翹首以

待的螞蟻集團（０６６８８），原於上日（５日）Ａ＋Ｈ上市，惟突然煞停；美國總統大選本周

二（３日）舉行，民主黨候選人拜登暫時領先現任總統特朗普，結果漸趨明朗，美股本周大幅反

彈，帶動亞洲股市氣氛，當中港股創出逾兩個月高位，科指更創新高。

總結一周，港股全周飆１６０５點或６﹒６６％，報２５７１２點，在２４２３２點至

２５７９９點區間波動，上下波幅１５６７點。日均主板成交約１５１９﹒７７億元，較上周增

加１０﹒９％。國指收報１０４９７點，全周彈７３７點或７﹒５６％。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升３﹒４％，報６１４﹒５元，盤中高見６２７元破

頂；友邦保險（０１２９９）升１０﹒２％，報８０﹒５元；匯豐控股（００００５）升

８﹒１％，報３４﹒７元；中國移動（００９４１）升７﹒６４％，報５０﹒７５元；香港交易

所（００３８８）升２﹒９２％，報３８１元。

吉利（００１７５）為本周表現最佳藍籌及國指股；阿里為本周最差藍籌及國指股；中興通

訊（００７６３）為本周最佳科指股，閱文（００７７２）為本周最差科指股。



＊科技股屢創高位，京東全周揚一成四創新高＊



本周納指暫累彈近９％，帶動本港科技股屢創新高，科指高見８２２９，收報８１５２，全

周漲６１８點或８﹒２％。美團（０３６９０）全周升１３﹒３９％，報３２６﹒８元，盤中高

見３３４﹒６破頂；京東（０９６１８）升１３﹒６４％，報３５８﹒２元，盤中高見

３６４﹒２破頂；微盟（０２０１３）升１０﹒６９％，報１０﹒９８元；金蝶國際

（００２６８）升１６﹒９５％，報２３﹒８元。

螞蟻集團煞停Ａ＋Ｈ上市；另阿里巴巴（０９９８８）上季收入按年增長３０％至

１５５０﹒６億人民幣，符預期；Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ（非公用會計準則）盈利錄得４７１億元，

按年增長４４％，勝預期。阿里全周跌３﹒８２％，報２８２元。

目前拜登的選舉人票領先，市場憧憬其入主白宮後中美科技戰緩和，部分晶片股、５Ｇ股及

手機設備股急彈。中興通訊全周升２３﹒２４％，報２１﹒０５元；中芯國際（００９８１）升

５﹒９３％，報２４﹒１元；華虹半導體（０１３４７）升１９﹒１５％，報３３﹒９元；舜宇

光學科技（０２３８２）升１４﹒６７％，報１４７元。



＊受國策支持汽車股有炒作，東風全周飆三成九＊



汽車股繼續為市場焦點。先是國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－

２０３５年）》；中汽協推算１０月汽車行業銷量預計完成２５４﹒４萬輛，同比增長

１１﹒４％，以及市場對新能源汽車產業發展規劃有所憧憬，汽車股造好。比亞迪股份

（０１２１１）全周飆２５﹒８９％，報１９４元，曾炒高至２１０元破頂；吉利汽車升

３１﹒２８％，報２０﹒９元；東風集團（００４８９）升３９﹒４５％，報７﹒６元；長城汽

車（０２３３３）跌８﹒９３％，報１３﹒６６元；廣汽集團（０２２３８）升１０﹒１９％，

報８﹒７６元。

螞蟻集團上市失敗，反映國家對螞蟻集團等互聯網金融企業加強監管，料可保障傳統銀行的

主導地位，內銀股繼續造好。招商銀行（０３９６８）全周急升１３﹒８％，報４５﹒９元；建

設銀行（００９３９）升９﹒１６％，報５﹒８４元；工商銀行（０１３９８）升７﹒３４％，

報４﹒６８元；交通銀行（０３３２８）升６﹒８２％，報４﹒０７元；中國銀行

（０３９８８）升７﹒３５％，報２﹒６３元；



＊野村稱內房見正面政策訊號，融創本周漲一成二＊

＊野村稱內房見正面政策訊號，融創本周漲一成二＊



野村發表研究報告指，相信納入「三條紅線」的１２家內房發展商於中國銀行間市場申請發

債，有助改善它們的債務結構，集資成本下降，亦認為放寬中國銀行間市場發債或為首個正面政

策訊號；且人民幣持續強勢，內房股谷底反彈。華潤置地（０１１０９）升１１﹒８９％，報

３５﹒３元；融創中國（０１９１８）升１２﹒４１％，報３２﹒１５元；碧桂園

（０２００７）升１４﹒２６％，報１０﹒９元；世茂集團（００８１３）升１１﹒５２，報

３０﹒５元；旭輝控股（００８８４）升１０﹒２８％，報５﹒９元。

由於美元偏軟，且拜登勝出大選的可以性增加，帶動市場對出台更大規模刺激措施的希望，

金價周四觸及一個半月高位，黃金相關股普遍有炒作。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升４％

，報１４１７元；招金礦業（０１８１８）升１４﹒７７％，報１１﹒４２元；山東黃金

（０１７８７）升１４﹒７１％，報２０﹒９元；紫金礦業（０２８９９）升１９﹒０７％，報

６﹒６８元。（ｋｓ）

